Gazipaşa'da muz hasatına kuş yuvası molası

Gazipaşa'da bir grup serçe muz serasında bulunan muz dalları arasına yuva yapınca, üretici Mehmet Tuncer, yuva bulunan dalları kesmedi

Gazipaşa'da muz hasatına kuş yuvası molası
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GAZİPAŞA'DA muz hasadı yapan üretici Mehmet Tuncer örnek bir davranışa imza attı. Sezonun son hasatını gerçekleştiren Tuncer, serasını mesken tutan serçelerin yuvalarına rastladı. Muz dalları arasına yuva yapan 5 serçe, buraya yumurtladı. Uzunca bir süre kuluçkada bekleyen serçelerin yavruları hasat zamanı yumurtadan çıktı. Yuvaları uzunca bir süredir takip eden üretici Tuncer, yumurtadan çıkan yavrulara gözü gibi bakıyor. Yuvaların bulunduğu muz dallarını yavru kuşların ürkmemesi için kesmeyen Tuncer, “Seramızı mesken tutmuş, bizlerin tespit ettiği kadarıyla 5 tane yuva var. Bu yuvalarda bulunan yumurtalardan çıkan yavrular her geçen gün büyüyor. Yavrular yuvadan uçuncaya kadar bu muz dallarını kesmeyeceğiz. Bu kuşların seramıza bir zararı yok, aksine zararlı böceklerle beslendikleri için faydaları dokunuyor” dedi.

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