Gazipaşa'da kıyıya telef olmuş boğa vurdu

GAZİPAŞA Selinus sahili nden, dün öğle saatlerinde, kötü koku geldiğini fark edenler, kıyıya geldi. İlçe sakinleri, telef olan büyükbaşın sahile vurduğunu gördü. Taşımacılık yapılan yük gemilerinden düştüğü ya da denize atıldığı tahmin edilen hayvanın, boğa olduğu anlaşıldı. İlçe sakinlerinin haber vermesiyle sahile gelen Gazipaşa Belediyesi ekipleri, iş makinesiyle aldıkları boğayı belediyeye ait hayvan mezarlığına götürüp, gömdü.

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