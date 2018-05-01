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Gazipaşa'da kıyıya telef olmuş boğa vurdu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Selinus sahiline, telef olan boğa vurdu. Boğa, iş makinesiyle kıyıdan alındı

Gazipaşa'da kıyıya telef olmuş boğa vurdu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Selinus sahiline, telef olan boğa vurdu. Boğa, iş makinesiyle kıyıdan alındı

01 Mayıs 2018 Salı 10:40
Gazipaşa'da kıyıya telef olmuş boğa vurdu
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GAZİPAŞA Selinus sahilinden, dün öğle saatlerinde, kötü koku geldiğini fark edenler, kıyıya geldi. İlçe sakinleri, telef olan büyükbaşın sahile vurduğunu gördü. Taşımacılık yapılan yük gemilerinden düştüğü ya da denize atıldığı tahmin edilen hayvanın, boğa olduğu anlaşıldı. İlçe sakinlerinin haber vermesiyle sahile gelen Gazipaşa Belediyesi ekipleri, iş makinesiyle aldıkları boğayı belediyeye ait hayvan mezarlığına götürüp, gömdü.

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AntalyaGazipaşaSelinus SahiliBoğa
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