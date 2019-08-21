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Gazipaşa'da Kaymakam Sakar Ankara'ya uğurlandı

Gazipaşa'dan 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle mülkiye müfettişliği görevine atanan Kaymakam Ali Sakar düzenlenen törenle Ankara'ya uğurlandı.

GÜNCEL 21.08.2019, 10:50 Melike Temir
Gazipaşa'da Kaymakam Sakar Ankara'ya uğurlandı
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GAZİPAŞA'da yaklaşık 1 yıldır görev yapan Kaymakam Ali Sakar, 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile mülkiye müfettişliğine atandı. Kaymakam Ali Sakar için Gazipaşa Kaymakamlığı lojmanı önünde uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlamaya Gazipaşa Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz, Gazipaşa Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyet Başkanı Yakup Kocabaş, Gazipaşa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Adem Tekin, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Kaymakam Ali Sakar uğurlamaya katılanlarla tek tek vedalaştıktan sonra ailesiyle Ankara'ya doğru yola çıktı.

#gazipaşa #Kaymakam #Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi
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