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Gazipaşa'da huzurevine ziyaretçi akını

Gazipaşa Fen Lisesi öğrencileri, Alanya Huzurevi’ni ziyaret ederek yaşlılarla bir araya geldiler

Gazipaşa'da huzurevine ziyaretçi akını

Gazipaşa Fen Lisesi öğrencileri, Alanya Huzurevi’ni ziyaret ederek yaşlılarla bir araya geldiler

13 Nisan 2018 Cuma 22:14
Gazipaşa'da huzurevine ziyaretçi akını
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GAZİPAŞA Fen Lisesi’nden bir grup öğrenci, öğretmenleri eşliğinde Alanya Huzurevi'ni ziyaret ederek burada kalan yaşlılarla vakit geçirdi. Gazipaşa Fen Lisesi öğrencileri, toplumsal farkındalıklarını ve bilinç düzeylerini arttırmak için Alanya Huzurevi’ne giderek, huzurevi sakinleriyle sohbet etti. Öğrenciler, burada yaşlılarla tek tek ilgilenerek onları dinledi. Huzurevi sakinleri için keman çalan öğrenciler, şarkılar söyleyerek, yaşlıların keyifli vakit geçirmesini sağladı. Duygusal anların da yaşandığı ziyarette, öğrenciler tekrar gelmek için huzurevindeki yaşlılarla sözleşti. Sosyal Sorumluluk etkinlikleri kapsamında ziyaretlerin devam edeceğini belirten Okul Müdürü Ahmet Güngör, “Öğrencilerimiz Alanya’ya giderek, huzurevinde yaşlılarla buluştu. Oldukça keyifli anlar yaşandı. Yaşlılar kendilerini ziyaret eden öğrencileri görünce çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Bizler de Fen Lisesi olarak bu tür faaliyetlerimize devam edeceğiz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
GazipaşaHuzureviFen LisesiZiyaretçi
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