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Gazipaşa'da HES'e savaş açtılar

Ak Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Sait Yılmaz, Sugözü’ne kurulması planlanan HES Projesi'ne engel olmak için geniş katılımlı bir toplantı düzenledi

Gazipaşa'da HES'e savaş açtılar

Ak Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Sait Yılmaz, Sugözü’ne kurulması planlanan HES Projesi'ne engel olmak için geniş katılımlı bir toplantı düzenledi

09 Nisan 2018 Pazartesi 23:04
Gazipaşa'da HES'e savaş açtılar
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GAZİPAŞA’DA Hidroelektrik Santrali (HES) dedikoduları yayılırken, Ak Parti İlçe Başkanı Sait Yılmaz’dan çarpıcı açıklamalar geldi. Türkiye, Antalya ve Gazipaşa’nın iktidarı Ak Partili İlçe Başkanı Sait Yılmaz, parti organları ve mahalle muhtarlarının katılımıyla basın toplantısı düzenleyerek, HES projesiyle ilgili basın mensuplarını ayrıntılı bilgiler verdi. Başkan Yılmaz, suyun insan hayatındaki önemini anlatan bildiriden birer nüshasını katılımcılara dağıttı.
GAZİPAŞA İÇİN ÖNEMLİ
Gazipaşa nüfusunun çoğunluğunun Sugözü suyundan yararlandığına dikkat çeken Yılmaz, “Hâlihazırda 624 kotundan cazibeli şekilde 26.191 metre uzunluğunda, 500’lük isale hattıyla Sugözü kaynağından alınmakta olan 115lt/s su ile 49 bin 600 olan Gazipaşa toplam nüfusunun 35 bin 348’ine (%72) bu kaynaktan su temini sağlanmaktadır. Ayrıca ilçemizin ileriye yönelik içme suyu ihtiyacının bu kaynaktan sağlanabileceği herkes tarafından görülmekte, bilinmektedir. Bu nedenle suyumuzu kimselere vermek istemiyoruz” dedi.
MÜCADELE VERİYORUZ
Ak Parti İlçe Başkanı Yılmaz, “HES Birliğine ait olan Güçbir A.Ş’de kalan yüzde 48’lik hisse devrinin, usulsüz olarak başka bir şirkete geçtiği tespit edilmiş, hisse devri alan şirket, ön lisans belgesi almıştır. Bahse konu şirketin niyeti anlaşılınca, konudan haberdar olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menderes Türel, derhal devreye girerek kamulaştırma sürecine mahkemeler nezdinde müdahil olunmasını sağlamıştır. Ak Parti İlçe Teşkilatı olarak, konunun sonuna kadar takipçisi olacağız” diye konuştu. 

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gazipaşa da hes e savaş açtılar
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