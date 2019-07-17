Gazipaşa'da genç kız sınav sonuçları yüzünden canına kıydı! Ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de

Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu. Gazipaşa'da genç kız sınav sonuçları yüzünden canına kıydı!, Arkadaşına saldıran şahıs tutuksuz yargılandığı davada tutuklandı!, Yaşlı turist evinde ölü bulundu!, Rus turist denizde boğularak canından oldu!....Hepsi ve daha fazlası saat 18.00'de Dim TV Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle