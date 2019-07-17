Gazipaşa'da genç kız sınav sonuçları yüzünden canına kıydı! Ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de

BUGÜN DİM TV ANA HABER'DE NELER VAR?
GAZİPAŞA'DA GENÇ KIZ SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMESİNİN ARDINDAN CANINA KIYDI
ALANYA'DA ARKADAŞINA SALDIRAN ŞAHIŞ TUTUKSUZ YARGILANDIĞI DAVADA TUTUKLANDI!
ALANYA'DA RUS TURİST GİRDİĞİ DENİZDE BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ!
ALANYA'DA YAŞLI TURİST EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
ALANYA'DA PES DEDİRTEN KAZA! HALK OTOBÜSÜ MOTORU BİÇTİ
ALANYA'DA 'DRİFT' YAPARAK ÜNİVERSİTELİ GENCİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN ZANLI HAKKINDA YENİ GELİŞME!
ALANYA CHP'DEN TELEFERİK TEPKİSİ!
MUSTAFA TOKLU DA SON GÜNLERDEKİ 'YAŞLANDIRMA' AKIMINA UYDU
HEPSİ VE DAHA FAZLASI İÇİN UZMAN GAZETECİ ALPER KUTAY'IN SUNDUĞU DİM TV ANA HABERİ SAKIN KAÇIRMAYIN!
AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN ANA HABERİ HEMEN İZLEMEYE BAŞLAYIN!
dimtv.tv'den İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
FACEBOOK'TAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
İNSTAGRAM'DAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
YOUTUBE'DAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
SCOPE'DEN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
DİM TV NASIL İZLENİR?
'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2019, 18:00