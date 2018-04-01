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Gazipaşa'da 'Gebelik' standı

Gazipaşa Toplum Sağlığı Merkezi, Cuma Pazarı’na gebelik standı açarak hamile kadınları bilgilendirdi

Gazipaşa'da 'Gebelik' standı

Gazipaşa Toplum Sağlığı Merkezi, Cuma Pazarı’na gebelik standı açarak hamile kadınları bilgilendirdi

01 Nisan 2018 Pazar 21:34
Gazipaşa'da 'Gebelik' standı
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GAZİPAŞA Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) personeli, Cuma Pazarı’nda stant açarak vatandaşları gebelik öncesi ve sonrası hakkında bilgilendirdi. Gün boyu Gazipaşa Belediye Fuar alanında kurulan stantta kadınlara, annelerin doğum korkularını azaltmak, anneyi doğuma hazırlamak, normal doğuma teşvik etmek konularında el broşürleri dağıtıldı. Standı Ak Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Sait Yılmaz’da ziyaret ederek, sağlık personeline kolaylık diledi. Daha çok vatandaşa ulaşarak, gebelik konularında gerekli eğitimlerin verildiğini aktarmak amacıyla stant açtıklarını belirten TSM Sorumlu Hekimi Selim Göret, “Görevli sağlık personelimiz tarafından özellikle hamile ve yeni evli kadınlarımıza yönelik bilgilendirme standı açtık. Burada kadınlarımıza özellikle, doğum korkusu, normal doğuma teşvik etmek gibi konularda kısa kısa dip notlar veriliyor. Bizlerde personelimize destek vermek amacıyla buraya geldik” dedi.
GEBELİK EĞİTİMLERİNE KATILSINLAR
Hastanede eğitimler verdiklerini ve sonunda ise diploma verdiklerini ifade eden Gebelik Sınıfı Eğitmeni Gönül Tosun, “Kadınlarımıza hastanemizde açmış olduğumuz gebelik sınıfı hakkında bilgi veriyoruz. Orada eşleriyle birlikte katılabilecekleri iki oturumdan oluşan eğitimler yapıyoruz. Eğitim sonunda kadınlarımıza katılım diploması veriyoruz. Hamile kadınlarımızın özellikle yaşadıkları doğum korkusu ve normal doğuma teşviki anlatıyoruz. Bunu yaparken sezeryanı da kötülemiyoruz. Sezeryan bizim için can simidi konumundadır. Bebek yada annenin hayati tehlikeye girdiği anda sezeryana başvururuz. Burada amaç sezeryan doğumu düşürmek, normal doğumu yükseltmektir. Bebek bakımı, lohusalık bakımı, aylık planlama, etkili korunma metotları gibi bütün konuları kapsıyor. Anne baba olarak katılabiliyorlar. İki oturumun sonunda anne adaylarımıza diplomalarını veriyoruz” diye konuştu.

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Gazipaşa Toplum Sağlığı MerkeziCuma PazarıHamile
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