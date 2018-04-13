Gazipaşa'da denetimde mola yok

BU kapsamda belirli saat aralıklarında D-400 Karayolu üzeri, Havalimanı Kavşağı’nda yapılan uygulamada trafik ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak, evrakı eksik ve trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yazdı. Öncelikli olarak araç içerisinde bulunan kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapılarak, sürücülerin ehliyet ve ruhsatları kontrol edildi. Sorumluluk bölgelerinde kaza sayısının azaldığına dikkat çeken Bölge Trafik Denetleme ve İstasyon Amiri Ramazan Ersöz, “Denetimlerde öncelikli olarak alkol, emniyet kemeri ve hız konusunda kesinlikle taviz vermiyoruz. Olası her bir kazanın önüne geçmek için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Sorumluluk alanımız içerisinde yer alan kavşaklarda ışıklandırmalar yaparak sürücülerin daha dikkatli araç kullanmalarını sağlıyoruz. Özellikle bizim sorumluluk bölgemizde yaşanan kazaların tamamı sürücülerimizin dikkatsizliklerinden kaynaklanıyor. Bölge trafik ekipleri olarak uygulamalarımızı farklı zaman ve saatlerde sürdürmeye devam edeceğiz. Sürücülerimizin alkollü, aşırı hızlı ve emniyet kemeri takmadan yola çıkmamalarını istiyoruz. Kendi canlarının yanında başka insanların hayatlarını da tehlikeye atmamalarını rica ediyoruz" diyerek sürücüleri uyardı.