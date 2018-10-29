Gazipaşa'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Gazipaşa'da Cumhuriyetin 95'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Gazipaşa'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı
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GAZİPAŞA'DA 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, Kaymakam Ali Sakar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kaya, Belediye Başkanı Adil Çelik, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Göktuğ Karaahmetoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Sait Yılmaz, kurum amirleri, öğrenciler ve halk katıldı. Tören, Kaymakam Ali Sakar, Belediye Başkanı Adil Çelik ve Cumhuriyet Başsavcı Mustafa Göktuğ Karaahmetoğlu'nun halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Sakar yaptı. Kutlamalar öğrencilerin halk oyunları gösterileri ve şiir okunmasının ardından Cumhuriyet Koşusunda dereceye girenlere kupalarının verilmesi ve resmigeçitle sona erdi.


 

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