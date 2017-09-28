Gazipaşa'da büyük heyecan

GAZİPAŞA'DAKİ okullarda hizmetli olarak çalışacak 25 kişinin belirleneceği mülakat sınavı yapıldı. Gazipaşa'da Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) aracılığıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 8 ay görevlendirilmek üzere 25 personel alımıyla ilgili işe 15'i erkek olmak üzere toplam 121 kişi başvuruda bulundu. Başvuran adaylar, saat 09.00'dan itibaren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde mülakata tabi tutuldu. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Gül başkanlığında oluşturulan komisyon üyeleri, adaylara 'Genel Kültür' ağırlıklı sorular yöneltti. Mülakatta başarılı olanlar arasından 25 asil, 10 da yedek kişi seçilecek. Asil olarak seçilen 25 kişi 2 Ekim Pazartesi günü okullarda işe başlayacak. Mülakatı kazananların isimlerinin bugün açıklanacağı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde ilan edileceği öğrenildi.

'OKULLARIMIZ SİZLERE EMANET OLACAK'

Mülakat öncesi işe başvuruda bulunanlara hitap eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş "Okullarımızda temizlik görevlisi olarak çalıştıracağımız 25 kişilik işe 121 başvuru yapıldı. 15 erkek başvuru yapmış ancak biz okullarımızda genellikle kadın temizlik görevlisi çalıştırıyoruz. Ancak erkek arkadaşlar da elbetteki mülakata girebilir. Kazanan bayan arkadaşlarımızdan da ricam öncellikli olarak okullarımız sizlere emanet olacak. Sizlerin de çocukları ya da bir tanıdıkları o okullarda okuyor olacak. Bu anlamda öğrencilerimize kötü davranmamanızı rica ediyorum. Okul yönetimimiz hiçbir şekilde sizi işinizin dışında başka bir işte zaten çalıştıramaz. Bu anlamda sizler bizleri seviyorsunuz ki 25 kişilik işe 121 başvuru yapıldı. Bizim için sizler de önemlisiniz, aramızdan bir bölümü üzülecek ancak seneye bir daha deneyebilirsiniz. 2 yıl üst üste çalışanları İŞKUR tespit ediyor ve belli bir süreden sonra işten çıkartıyor. Bunun için de yedek olarak seçilen 10 arkadaşımız sırayla işe alınıyor. İşe alınacak arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi.