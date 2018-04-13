Gazipaşa'da bir ilk: Omurga kırığı ameliyatı

KONU hakkında açıklamalarda bulunan Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Hasan Sözel, “Bir süredir hastanemizde görev yapmakta olan beyin ve sinir cerrahisi uzmanımızın ameliyat malzemesi alım süreçlerinin tamamlanmasını takiben; hastanemizde ilk kez vertebra (omurga)kırığı ameliyatı yapıldı. Mesut Toklu isimli vatandaşımız düşme nedeniyle hastanemize getirilmiş; vertebra kırığı teşhisi konularak 11 Nisan 2018 tarihinde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Fevzi Yüksel tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edilmiştir. Hastamız Mesut Toklu’ya geçmiş olsun dileklerimi iletir, Op. Dr. Fevzi Yüksel ile ameliyat sırasında ve sonrasında görev alan tüm personellerimize teşekkür ederim” dedi.