Gazipaşa'da bayram coşkusu

TÖRENE, Kaymakam Cemil Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İlçe Jandarma Komutan vekili Teğmen Onur Yaldırak, Cumhuriyet Savcısı Esra Aksoy, AK Parti İlçe Başkanı Ali Doğan, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tören, Kaymakam Cemil Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın öğrenciler ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Cemil Öztürk yaptı. Kutlamalar öğrencilerin halk oyunları gösterileri ve şiir okunmasıyla devam etti. İlçede yapılan, koşu, futbol, resim, şiir ve kompozisyon dalındaki yarışmalarda dereceye girenlere kupaları ve hediyeleri verildi.