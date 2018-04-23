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Gazipaşa'da başpehlivanlıkta sürpriz yok

Gazipaşa’da düzenlenen 6. Lamos Arena Karakucak Başpehlivanlık Güreşleri'nde Başpehlivan Ali Gürbüz oldu

Gazipaşa'da başpehlivanlıkta sürpriz yok

Gazipaşa’da düzenlenen 6. Lamos Arena Karakucak Başpehlivanlık Güreşleri'nde Başpehlivan Ali Gürbüz oldu

23 Nisan 2018 Pazartesi 22:28
Gazipaşa'da başpehlivanlıkta sürpriz yok
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GAZİPAŞA'DA her yıl düzenlenen Lamos Arana Karakucak Başpehlivanlık Güreşlerinin 6'ncısı, Selinus Sahili'nde gerçekleştirildi. Güreşleri izlemeye Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Adil Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Tertip Komitesi Başkanı Mustafa Gazioğlu ve çok sayıda kişi katıldı. Küçükler, Yıldızlar, Gençler, Büyük Orta, Başaltı ve Başpehlivanlık kategorilerinde düzenlenen etkinliğe, yurdun dört köşesinden 240 pehlivan katıldı. Gün boyu süren müsabakalarda sporcular rakipleri karşısında ter döktü.
LAMOS'UN AĞASI EKİNCİ
Lamos Arena Karakucak Başpehlivanlık Güreşleri'nde gelecek yılın ağalık ihalesinde Kaymakam Nurullah Kaya, ihaleyi 20 bin liradan açtı. İş insanı Hasan Ekinci, 80 bin liralık teklifle Gazipaşa Lamos Arena Karakucak Başpehlivanlık Güreşleri'nin yeni ağası oldu. Hasan Ekinci, aldığı koçu ise Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü'ne bağışladı.
KAYMAKAM TEŞEKKÜR ETTİ
Kaymakam Kaya, “Bu geleneği yaşatan en önemli unsurumuz ağalık kültürü. Bu ağalık kültürünü geçmişten günümüze taşıyan bütün ağalarımıza teşekkür ediyorum. En son ağamız Ramazan Yıldırım Bey'e teşekkür ediyorum. Yeni ağamıza Çataloğlu Hasan beye şükranlarımı sunuyorum. Bu örfümüzü, adetimizi geleceğe taşıdığı ve bu duyarlılığı gösterdiği için ağamıza teşekkür ediyorum" dedi.
BAŞPEHLİVAN GÜRBÜZ OLDU
Lamos Arena Karakucak Başpehlivanlık Güreşleri'nde, başpehlivanlık için finalde Antalya'dan Ali Gürbüz ile Çorum'dan Ahmet Serbest kol bağladı. Er meydanındaki kıyasıya mücadelenin kazanan ismi, Ali Gürbüz oldu. Başpehlivanlık güreşlerinde ikinci Ahmet Serbest, üçüncü Fatih Kambur oldu. Güreşlerin sona ermesinin ardından dereceye girenlere madalyaları ve para ödülleri takdim edildi. Başpehlivan Ali Gürbüz, çok güzel bir organizasyon ve ortam olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. 

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Anahtar Kelimeler:
GazipaşaLamos Arena Karakucak Başpehlivanlık Güreşler
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