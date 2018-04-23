Gazipaşa'da balıkçılar yarıştı

ALANYA Sportif Olta Balıkçıları ve Spor Kulübü Derneği (ASOBDER) tarafından organize edilen, Gazipaşa Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen balık avı yarışması öncesi Kahyalar sahiline gelen yarışmacılar çadırlarını kurarak yarışma saatini beklemeye koyuldu.

Saatler 19.30'u gösterdiğinde 70 balıkçı, kendileri için ayrılan alandan denize hep birlikte olta salladı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren yarışma sonucunda en çok balık yakalayan Edib Zümber birinci, Hakan Kayapınar ikinci, Atilla Köker üçüncü oldu. En büyük balığı da yine Edip Zümer yakalayarak bu ödülün de sahibi oldu. ASOBDER Başkanı Hakan Kalaycı, Gazipaşa'da bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri yarışmanın son derece heyecanlı ve güzel geçtiğini belirterek, "Bizlere ev sahipliği yapan Gazipaşa Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. İnşallah ilerleyen yıllarda da burada bu etkinliği gerçekleştirmek istiyoruz" dedi. Ödül törenine katılan Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik de yarışmacıları tebrik ederek, "İlçemizde bu yıl ilk kez düzenlediğimiz at-çek balık avı yarışmasını ben çok sevdim. Bu etkinliği inşallah geliştirerek sürdürmek isteriz. Kapımız siz değerli balıkçılara her zaman açıktır. Hakan Bey başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.