Gazipaşa'da Aslan balığı avlanacak

AKDENİZ'DE son 3 yıldır hızla yayılım gösteren işgalci bir tür olan Aslan balığına karşı Gazipaşa Belediyesi, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Balıkçılar Kooperatifi harekete geçti. Kurumlar dünyada ve ülkemizde koruma altında olan lahoz ve orfoz balıklarının yuvalarını işgal edip onların yaşam alanlarını daraltan Aslan balığına karşı avlanma yarışması organize etti. 11 Kasım pazar günü düzenlenecek Aslan Balığı Avlama Yarışması'nda avcılar deniz temizliği de yapacak.

İlçenin sualtı yaşamına önemli katkı sağlaması düşünülen etkinliğe ilçede ikamet eden ve zıpkınla balık avı yapan tüm avcılar davam edildi. Yarışmanın pazar günü saat 08.00'de Gazipaşa Limanı'ndan başlayacağı belirtildi.