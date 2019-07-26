Gazipaşa'da asayiş uygulaması

GAZİPAŞA'da kamu düzeninin sağlanması, genel sağlık, ahlak ile başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması ve kamuya açık alanların güvenli ortamlar haline getirilmesi amacıyla iki aşamalı "Huzur Akdeniz-5" uygulaması yapıldı. Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol ekipleri havalimanı ile Aydıncık Mahallesi kavşağında, Güney Jandarma Karakol ekipleri ise D400 Karayolu üzerinde yol uygulaması gerçekleştirdi. Havalimanı girişinde durdurulan araçlarda sürücülerin evrak kontrolü yapılırken, şüpheli görülen araçlar ise arandı. Uygulamanın ikinci kısmında ise umuma açık mekanlar tek tek kontrol edildi. Ekipler tarafından 2 saat süren uygulamada 120 araç sorgulanırken, trafiğe eksik evrakla çıktığı belirlenen 3 araç men edildi. Uygulamalarda hatalı sürücülere ise toplamda 686 TL idari trafik cezası yazıldı. Jandarma ekipleri uygulamanın ikinci aşamasında 9 umuma açık mekanı kontrol etti. 518 şahısın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan araması bulunan 6 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.