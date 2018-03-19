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Gazipaşa'da anlamlı gösteri

Gazipaşa'da eğitim veren Gazipaşa Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir program düzenledi

Gazipaşa'da anlamlı gösteri

Gazipaşa'da eğitim veren Gazipaşa Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir program düzenledi

19 Mart 2018 Pazartesi 21:46
Gazipaşa'da anlamlı gösteri
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BRONZ görünümünde asker kılığındaki öğrenciler, okul merdiveninde şehit düşmüş halde yattılar. Okul zilinin çalmasıyla birlikte dışarı çıkan öğrenciler, yerde yatan askerlerin arasından geçerken okul hoparlöründen İstiklal Marşı'nın, "Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı" mısraları okundu.  Öğrencilerin okul bahçesinde yerini almasının ardından hoparlörden "Ey onbeşli" ağıtı duyuldu. Dalgalanan Türk bayrağı eşliğinde şehit askerlerin ayağa kalkmasının ardından askerlere efe kasketi ve fular takıldı. Kısa bir Zeybek gösterisinin ardından tüm öğrencilerin hep bir ağızdan, "Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. İstiklalin uğruna da, al kanlara boyandık" marşını okumasıyla gösteri sona erdi.  Program hakkında konuşan Okul Müdürü Ali Turgut, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası ve Afrin Zaferi nedeniyle böyle bir programı hazırlama ihtiyacı hissettiklerini belirtti. Amaçlarının şehitliğin, şehadetin anlamını yeniden vurgulamak ve öğrencilerin dünyasına bu kavramları yerleştirmek olduğunu söyleyen Turgut, "Biz bağımsızlığa düşkün bir milletiz. Şehitlik de bağımsızlığın olmazsa olmazı. Türk milleti tarih boyunca bağımsızlığı için savaşmıştır. Yaklaşık bir ay süren bir çalışmadan sonra program hazırlandı. Fikir resim öğretmenimiz Canan hanım tarafından ortaya atıldı. Yönetmenliğini de kendisi yaptı" ifadelerini kullandı.  Gösteride yer alan bilgisayar öğretmeni Sema Karakaş, "Özellikle savaştaki ve dünyadaki her olayda yer alan kadın figürünü canlandırmak bana gurur verdi. Amacımız bu ruhu yaşatmak. Küçük yaşta çoluk çocuk demeden savaşa giden bir milletin ruhunu yansıtmaktı" diye konuştu. 
Gösteride yer alan öğrenci Kaan Şahin Değirmenci de, "Benim için gurur verici bir şey. Şehitlerimizi saygıyla anıyorum" şeklinde konuştu. Gösteriyi izleyen okul öğrencisi Volkan Demir tüylerinin diken diken olduğunu söyleyerek, "Okul olarak böyle bir program hazırladığımız için çok gururluyum. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, Afrin'deki askerimizi destekliyorum. Allah onların yardımcısı olsun" dedi. Öğrenci Mahsun Çiviler ise ağlamamak için kendisini zor tuttuğunu belirterek "Çok etkileyiciydi. Afrin'deki askerlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun, onlara armağan ediyoruz bu programı" dedi. Program hoşaf ikramı ile sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa Anadolu Lisesi18 Mart Çanakkale Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü
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