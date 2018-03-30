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Gazipaşa'da anlamlı destek

Gazipaşa’da pazarcılık yapan kadın, sınır ötesi operasyon yapan Mehmetçiğe destek olmak için organize ettiği kermeste elleriyle hazırladığı pasta, tatlı ve börekleri sattı

Gazipaşa'da anlamlı destek

Gazipaşa’da pazarcılık yapan kadın, sınır ötesi operasyon yapan Mehmetçiğe destek olmak için organize ettiği kermeste elleriyle hazırladığı pasta, tatlı ve börekleri sattı

30 Mart 2018 Cuma 22:32
Gazipaşa'da anlamlı destek
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GAZİPAŞA’DA pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Sabriye Kırıcı, Mehmetçik yararına kermes düzenledi. Mehmetçiğin özveri ve gayretini televizyonlarda izlediğini ve çok duygulandığını belirten Kırıcı, arkadaşlarını organize ederek bir kermes düzenleme kararı aldı. Kırıcı, 10 günlük bir hazırlığın ardından, her cuma günü tezgah açtığı pazar yerinde bu kez kermes için stand açtı. Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Adil Çelik, Jandarma Komutanı Binbaşı Levent Elmas, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşları kermeste buluşturan Kırıcı, "Televizyonda Mehmetçiğimizi izlediğimde çok duygulanıyorum. Bunun için bir şey yapmak istedim. Arkadaşlarımla konuştum, 10 gündür bu kermese hazırlanıyoruz. Ürünlerimizin hepsi el emeği göz nuru. Toplanan parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağız" dedi. 

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GazipaşaAnlamlıDestek
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