Gazipaşa'da acılı ailenin adalet çığlığı!

Mehmet AL /ÖZEL HABER

ALANYA 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya araç sürücü B.A. tutuklu bulunduğu Anamur Cezaevinden SEGBİS yöntemiyle bağlandı.

B.A. savunmasında, “İşyerim Yakacık Mahallesi’nde, burada çalışanlarım ile bir miktar alkol aldık. Daha sonra kendi kullandığım ve bana ait olan 07 UR 977 plakalı araç ile yemek yemek için Gazipaşa'ya doğru geldik. Ben dönüş yapacağım sırada yolu kontrol ettiğimde tahmini olarak 80 metre uzakta bir ışık gördüm. Geçeceğimi düşündüm. Fakat motosiklet benim kullandığım aracın sağ ön kapısına çarptı. Orta refüjde ağaçlar vardı bundan dolayı motosikletin hızını kestiremedim. Ben böyle bir olaya sebebiyet verdiğim için pişmanım, kimsenin böyle bir acı yaşamasına sebebiyet vermek istemezdim” dedi. Mahkemede konuşan baba Murat Dilek, “Kazaya sebebiyet veren kişileri tanımıyorum. B.A.’dan şikayetçiyim. Ayrıca kazaya karışan her ne kadar hakkında dava açılmamışsa da, motosikleti kullanan Y.Ü’den de şikayetçiyim” diye konuştu. Sultan Dilek’in annesi Atiye Dilek ise, “Sultan cuma günü okula gitmek için sabah evden çıkmıştı. Daha sonra Gazipaşa'ya arkadaşlarının yanına gideceğini söyledi. Ancak ben Y.Ü.’yü tanımıyorum. Onun arkadaşı olduğunu da bilmiyordum. B.A. ve Y.Ü'den şikayetçiyim” şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti sanık B.A.’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek bir sonraki duruşmayı 9 Nisan 2019 tarihine erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Edinilen bilgiye göre, Selinus sahilinden Gazipaşa ilçe merkezine giden Y.Ü.'nün (17) kullandığı 07 HML 08 plakalı motosiklet, 20 Kasım Salı günü saat 22.00 sıralarında, Pazarcı Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi, Fidanlık Kavşağı'nda B.A. yönetimindeki 07 UR 977 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Y.Ü. ve yolcu koltuğunda oturan arkadaşı Sultan Dilek yola savrularak yaralanmışlardı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonrası ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Sultan Dilek, buradan 24 Kasım'da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne sevk edilmiş, Y.Ü. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.