Akın BAYCAN
OLAY, Gazipaşa İlçesi'ne bağlı Gökçebelen Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvanlarını otlatan Ali Çetiner, 5 hayvanının eksik olduğunu farketti. Arazide arama yapan Çetiner, bir süre sonra çalılık alanda 4 küçükbaş hayvanının parçalanarak telef olduğunu bir hayvanının ise yaralandığını gördü. Çetiner durumu yetkililere bildirirken, yapılan incelemede hayvanların kurt saldırısı sonucu telef olduğu belirlendi. Mahalle'de yaşayan vatandaşlar yetkilileri göreve davet ederek, " Kurt saldırısı daha öncede yaşandı. Biz mahalle halkı olarak tedirginiz, aynı şey bizimde başımıza gelebilir. Bir an önce önlem alınmalı" dediler.
Gazipaşa'da aç kurtlar mahalleye indi, hayvanlara saldırdı
Gazipaşa'da mahalleye inen aç kurtlar, bir vatandaşa ait 4 küçükbaş hayvanı parçalayarak telef etti, bir hayvanı ise yaraladı.
Akın BAYCAN