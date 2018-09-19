Gazipaşa'da aç kurtlar mahalleye indi, hayvanlara saldırdı

Akın BAYCAN

OLAY, Gazipaşa İlçesi'ne bağlı Gökçebelen Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvanlarını otlatan Ali Çetiner, 5 hayvanının eksik olduğunu farketti. Arazide arama yapan Çetiner, bir süre sonra çalılık alanda 4 küçükbaş hayvanının parçalanarak telef olduğunu bir hayvanının ise yaralandığını gördü. Çetiner durumu yetkililere bildirirken, yapılan incelemede hayvanların kurt saldırısı sonucu telef olduğu belirlendi. Mahalle'de yaşayan vatandaşlar yetkilileri göreve davet ederek, " Kurt saldırısı daha öncede yaşandı. Biz mahalle halkı olarak tedirginiz, aynı şey bizimde başımıza gelebilir. Bir an önce önlem alınmalı" dediler.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 15:36