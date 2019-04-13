Gazipaşa'da 2 işçi elektrik akımına kapıldı

OLAY, dünöğlen saatlerinde Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın dış cephesini boyayan Yunus Ergin (20), elindeki uzun demir saplı fırçanın binanın yakınından geçen elektrik tellerine temas etmesiyle akıma kapıldı. Durumu fark eden iş arkadaşı Saffet Özen, Ergin'i kurtarmak istedi ancak o da akıma kapıldı. İkinci kattaki iskelede asılı kalan Ergin ve Özen için çevredekiler sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunan Yunus Ergin, buradaki müdahaleden sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Saffet Özen ise Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.