Gazipaşa'da 15 Temmuz etkinlikleri

GAZİPAŞA'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ile mehteran takımı eşliğinde yürüdü. Milli Birlik Yürüyüşü'ne, Gazipaşa Kaymakam Vekili ve Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Esra Aksoy, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Kamil Cıngıl, siyasi partilerin ilçe başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

DEMOKRASİ YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

Yürüyüş esnasında vatandaşlar dev Türk bayrağı açtı. Bunun yanı sıra birçok aile yürüyüşe küçük çocuklarıyla katıldı. Yürüyüş sonunda Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarına kadar süren Demokrasi Nöbeti'ne başladı. Bunun yanı sıra Gazipaşa Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Şehitleri anısına vatandaşların duygu ve düşüncelerini yazmaları için anı defteri hazırlandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, 15 Temmuz ruhunu yansıtan fotoğraf ve film gösteriminin yapılması, darbe gecesini anlatan kamu spotlarının yayınlanması, 15 Temmuz Anı Defterinin imzalanmasıyla devam etti. Programda, Gazipaşa'da düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren sporculara ödül verildi. Gecede şiir dinletileri, fotoğraf ve film gösterileri, mehteran takımının mehter gösterisi ilçe halkının beğenisine sunuldu. Tören, saat 00.13'te camilerde sela okunmasıyla sona erdi.