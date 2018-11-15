Gazipaşa'da 10 dekar orman yandı

GAZİPAŞA'YA yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Yeniköy Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına anında müdahale etti. Dağlık ve sarp alandaki yangına 50 işçi, 10 yangın söndürme aracı ve 3 kamyonetin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi'ne bağlı 2 araçla yangına müdahalede bulunuldu. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından alevler kontrol altına alınırken, yaklaşık 10 dekar kızılçam ormanı zarar gördü.Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2018, 11:28