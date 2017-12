Gazipaşa AKP'de yeni dönem

PARTİ binasında gerçekleştirilen törene, eski başkan Yakup Pişkin ve yönetim kurulu üyeleri ile yeni başkan Sait Yılmaz ve yönetiminin yanı sıra Kadın Kolları Başkanı Emine Avcı ile partililer katıldı. Devir teslim öncesinde partililere seslenen Yakup Pişkin, bir arada olmaya devam edeceklerini belirterek "Biliyorsunuz ki, siyasette görev değişiklikleri zaman zaman olur. Nitekim Gazipaşa'da bu değişimi bugün hep beraber yaşayacağız. Biz, 3 Eylül 2015 tarihinde ilçe başkanlığı görevine geldik. 2 Aralık itibariyle de ilçe başkanlığı görevi kongremiz sonucu Sait Yılmaz kardeşimiz ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza verildi. Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. Ben Sait Yılmaz kardeşime ve ekibine başarılar diliyorum. Her zaman söylediğimiz gibi, bizde görev alınmaz verilir. Gazipaşa'da yapılan çalışmalar sonucunda genel merkezimiz böyle bir karar vermiş. Genel merkezde yapılan mülakatta Sait kardeşimiz önde çıktı ve bizler de saygı duyduk. O günden 2 Aralık'a kadar, ilçe başkanı olarak çalışmalarımızı devam ettirdik.

'HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALIR'

Bugünden itibaren de bu ekibe her yönüyle yardımcı olmak adına elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bundan, Gazipaşa ve Ak Partili arkadaşlarımız emin olsun. Farklı beklentileri olan arkadaşlarımızın hevesleri kesinlikle kursaklarında kalır. Bunu da açıkça ifade ediyorum. Buradan partimizin kuruluşundan bugüne kadar hizmeti geçen ilçe başkanlarımız Fazıl Yüksel Bey'e, Bahattin Akşit Bey'e teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletiyorum. Biz de 3 Eylül 2015'ten bu yana partimizi belirli bir noktaya taşıdığımıza inanıyoruz. Yüzde 31,5'lardan yüzde 41'lere kadar partimizin oyunu yükselttik. Hedefimiz vardı ve hedefimize ulaştığımıza inanıyoruz. Zaten Cumhurbaşkanımız hedefi 2019'da yüzde 50+1 olarak koydu. Yine, 2019 yerel seçimlerinde de hedefimiz bellidir.

'BELEDİYEYİ GERİ VERMEYECEĞİZ'

Geçtiğimiz günlerde gazetelerde Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ömer Güven'in 'Belediyeyi tekrar alacağız' şeklindeki beyanını okudum. Ancak bizler de hedef koyduk, belediyeyi geri vermeyeceğiz. O hedefi de arkadaşlarımızın devam ettireceğine inanıyoruz. Hedefimiz için çok çalışmalıyız. 2019 Gazipaşa ve Türkiye için çok önemlidir. Gazipaşa Belediyesi'ni yeniden almak için her şeyi yapacağız. 20 yıl sonra aldığımız Gazipaşa Belediyesi'ni tekrar geri vermeyeceğiz. Her mahalleye, her eve, her kapıya ve her ele ulaşacağız. Arkadaşlarımız bizim ekibimize göre daha genç, daha dinamik. Sizin çalışma temponuz farklı olacak, bizim çalışma tempomuz farklı olacak. 2019 Başkanlık seçimlerinde daha önceki seçimlerde nasıl çalıştıysak, daha fazla çalışarak Sayın Cumhurbaşkanımıza Gazipaşa'dan destek vereceğiz. Ben tekrar bu duygu ve düşüncelerle Sait kardeşimize hayırlı olsun diyorum" dedi.

'GEREKENİ YAPTIKTAN SONRA KONUŞURUZ'

2019'da yüzde 50+1 için çalışacaklarını belirten Ak Parti İlçe Başkanı Sait Yılmaz ise, "Bizler de Yakup Pişkin başkanımıza ve bugüne kadar emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bizim şimdilik konuşacak bir şeyimiz yok. İnsanlar genellikle giderken konuşuyor herhalde, inşallah bizler de gerekeni yaptıktan sonra konuşuruz. Yüzde 41 oy alındı, bizler de inşallah yüzde 50+1 için çalışacağız. Yakup Başkanımız ve eski yönetimimiz ile de her zaman beraber olacağız. Birlikte çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.

Devir teslim töreni, iyi dilek ve temennilerin ardından Yakup Pişkin tarafından yeni başkan Sait Yılmaz'a çiçek takdimi ile sona erdi.