Gazipaşa 50 bin sınırını aştı

BUNA göre, ilçe dışındaki vatandaşlar 2017'nin son gününe kadar ikametgahlarını Gazipaşa'ya aldırabilecek. Gazipaşa'nın 2017 yılı nüfusuyla ilgili kesin rakamın ise 2 Ocak 2018 tarihinde açıklanacağı belirtildi. Konuyla ilgili İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya'dan edinilen bilgilere göre, Gazipaşa nüfusu 50 bin sınırını aşarak 50 bin 98 oldu. 15 Aralık 2017'de gerçekleştirilen Halk Günü Toplantısı'nda, o tarihte 49 bin 657 olan Gazipaşa nüfusunu 50 bine çıkartmak için mahalle muhtarları ile ilçe dışında yaşayan yada Gazipaşa'da çalışıp ikametgahı başka yerlerde olan herkesten destek istediklerini hatırlatan Kaymakam Kaya, "Başlattığımız nüfus seferberliğine vatandaşlarımız duyarsız kalmadı ve resmi rakam olmada da 50 bin sınırını aştığımız bilgisine ulaştık. Bunu yaparken de kesinlikle nüfus taşıma gibi durumlara başvurmadık. Bu rakam tamamen, Gazipaşalıların duyarlılığı ile ortaya çıktı. Biz afaki, olmayan bir nüfus istemiyorduk zaten. Olanı, yani 5-6 ay diğer ilçelerde çalışıp diğer aylarda ilçemizde ailesi ile birlikte yaşayan kardeşlerimizin ikametgahlarını getirmelerinin yeterli olacağını söyledik sadece" dedi.

DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM YAŞANACAK

Nüfusu 50 bin olan Gazipaşa’da yaşanacak olan değişim ve dönüşümlere dikkat çeken Kaymakam Kaya, "Artan nüfusla birlikte kamu hizmetlerinin niteliğinde de değişim yaşanacak. Nüfusun artmasıyla birlikte kamu hizmetlerinin sayısı ve standardı da artıyor. Ayrıca kamu kuruluşlarındaki kadro sayısı artacak ve halkımıza daha iyi hizmet verilebilecek. Eğitimden sağlığa ve güvenliğe kadar bir çok alanda hem personel hem de hizmet sayısı artacak. Örneğin hastanemizde yatak sayısında artış yaşanacak. Pazarcı Mahallesi'ndeki Ahmet Tuncer İlköğretim Okulu'nda öğrenci fazlalığı olması nedeniyle ikili öğretime bile geçilebilme ihtimali olacak. 50 bin nüfus, belediyemizin hizmetleri açısından önemlidir. Nüfusun 50 bine çıkması, belediyemizin merkezi yönetim bütçesinden aldığı pay ve hizmetleri açısından da önem arz edecek. 50 bin gerçekten çok kritik bir sayıydı. Ya, 30 bin olacaksın yada 50 bin+1 olacaksınız. Çünkü 49 bin 999 bir işe yaramıyor" diye konuştu.