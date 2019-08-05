Gazinin naaşına sahip çıkılmadı mı? ‘İkametgah Anamur’da deyip nakil yapmadılar’

İDDİAYA göre, Gazipaşa Devlet Hastanesi yetkilileri Anamur’a gitmesi gereken cenazeye sahip çıkmadı. Gazi yakınlarının tüm ısrarlarına rağmen hastane yönetimi merhumun ikametgahının Anamur’da olduğunu söyleyip, hastane olarak bu cenaze naklini yapamayacaklarını söyledi. Anamur Belediyesi tarafından yapılan girişimler sonucu cenaze Gazipaşa’dan alınarak Anamur’un Gara Köyü’ne defnedildi. Gazi yakınları ise vatan için 2 bacağını birden kaybeden Avni Ay’ın bu muameleyi hak etmediğini söyleyip, Gazipaşa Devlet Hastanesi yönetimine kızgın olduklarını ifade etti.