'Gaziler Günü kutlu olsun'

- Yasin ARAZ

ALANYA

Kaymakamı Erhan Özdemir, Gaziler Günü nedeniyle bir basın bildirisi yayınladı:

"Tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen Türk milleti, şartlar ne olursa olsun, canı pahasına da olsa bağımsızlığından, vatanın bölünmez bütünlüğünden, bayrak sevgisinden, milli ve manevi değerlerinden asla ödün vermemiştir. Aziz milletimiz, kutsal saydığı bu değerler uğruna bir an bile tereddüt etmeden şehit ve gazi olmuştur. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, ülkemizin bağımsızlığı, Türk vatanının bölünmez bütünlüğü, milli birlik ve beraberliğimizin korunması uğrunda verilen mücadelelerde gösterdiğiniz fedakârlık ve kahramanlıklar hafızalarımızdan silinmeyecektir. Var olan hiçbir dünyevi kıymetle ölçülemeyecek değerde ve önemde olan gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kurucu kahramanlarla birlikte, bu coğrafyada var olabilmemiz için hayatlarından seve seve vazgeçen aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimizin ve ailelerinin Gaziler Günü’nü kutluyoruz."

ALANYA’DA GAZİLER GÜNÜ PROGRAMI

Gaziler Günü, Alanya’da da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Saat 09.30’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak ve İstiklal Marşı’yla beraber saygı duruşunun ardından Gazi Saim Köse günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapacak. Tören, gazilerin protokol üyeleriyle birlikte Sheaksper Cafe Bistro’da yapacağı kahvaltıyla sona erecek.