Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

'Gaziler Günü kutlu olsun'

Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir, Gaziler Günü nedeniyle bir basın bildirisi yayınladı

'Gaziler Günü kutlu olsun'

Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir, Gaziler Günü nedeniyle bir basın bildirisi yayınladı

18 Eylül 2013 Çarşamba 23:00
'Gaziler Günü kutlu olsun'
banner404

 - Yasin ARAZ

ALANYA Kaymakamı Erhan Özdemir, Gaziler Günü nedeniyle bir basın bildirisi yayınladı: 
"Tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen Türk milleti, şartlar ne olursa olsun, canı pahasına da olsa bağımsızlığından, vatanın bölünmez bütünlüğünden, bayrak sevgisinden, milli ve manevi değerlerinden asla ödün vermemiştir. Aziz milletimiz, kutsal saydığı bu değerler uğruna bir an bile tereddüt etmeden şehit ve gazi olmuştur. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, ülkemizin bağımsızlığı, Türk vatanının bölünmez bütünlüğü, milli birlik ve beraberliğimizin korunması uğrunda verilen mücadelelerde gösterdiğiniz fedakârlık ve kahramanlıklar hafızalarımızdan silinmeyecektir. Var olan hiçbir dünyevi kıymetle ölçülemeyecek değerde ve önemde olan gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kurucu kahramanlarla birlikte, bu coğrafyada var olabilmemiz için hayatlarından seve seve vazgeçen aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimizin ve ailelerinin Gaziler Günü’nü kutluyoruz."
ALANYA’DA GAZİLER GÜNÜ PROGRAMI 
Gaziler Günü, Alanya’da da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Saat 09.30’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak ve İstiklal Marşı’yla beraber saygı duruşunun ardından Gazi Saim Köse günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapacak. Tören, gazilerin protokol üyeleriyle birlikte Sheaksper Cafe Bistro’da yapacağı kahvaltıyla sona erecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 19.09.2013 00:01
Anahtar Kelimeler:
Gaziler GünüErhan ÖzdemirBİLDİRİBasın Bildirisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim