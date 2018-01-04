Gaziantep'te 4. basın ödülleri heyecanı

GAZİANTEP Gazeteciler Cemiyeti’nin (GGC) geleneksel olarak düzenlediği 4. basın ödüllerinde geriye sayım başladı. Yarışmaya bu yıl da yoğun bir başvuru olurken, aralarında Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim’in de bulunduğu jüri üyeleri de belli oldu. Türkiye’nin 5 ilinden cemiyet başkanları, kategorilerindeki en başarılı eserleri belirlemek üzere bu haftasonu Gaziantep’te olacak. GGC 4. Basın Ödülleri 13 Ocak Cumartesi akşamı bir otelde düzenlenecek gala gecesiyle sahiplerini bulacak. Yarışmada haber, fotoğraf, köşe yazısı, röportaj, sayfa düzeni, televizyon ve radyo programı olmak üzere 7 kategoride 1. 2.ve 3.’ler ödüllendirilecek. Her yıl olduğu gibi bu yılda 1.’lere Canon fotoğraf makinası, 2.’lere HP dizüstü bilgisayar, 3.’lere ise Samsung J 701 cep telefonu ödül olarak verilecek.

JÜRİ HEYETİNDE DİM DE VAR

Yarışmanın jüri üyeleri de belli oldu. Jüri, Türkiye’nin çeşitli illerindeki basın meslek kuruluşlarının başkanlarından oluştu. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mikail Pelit, Diyarbakır Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veysi İpek ve Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kemal Sayın yarışmanın seçici kurulunda yer alacaklar. Jüri üyeleri, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nin davetlisi olarak, kategorilerindeki en başarılı eserleri belirlemek üzere bu haftasonunda Gaziantep’te bir araya gelerek çalışmalarına başlayacak. GGC Başkanı İbrahim Ay, basın ödülleri gecesini göreve geldikleri andan itibaren düzenleyerek geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını ve bunda da başarılı olduklarını söyledi.

