Gaziantep lezzetleri Alanya'da

ALANYA'NIN ünlü restorancısı 'Josef Kadir' lakaplı Kadir Tanrıtanır tarafından Alanya'ya kazandırılan ve Gaziantep mutfağını Alanyalılar ile buluşturan Oba Köşebaşı Kebap&Baklava, önceki gün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Koçtaş arkasında hizmet veren restoran, zengin kebap menüsü, muhteşem lezzetleri ve Antep usulü üçgen dilimli baklavası ile de büyük ilgi görüyor. Renkli mekan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, siyasi parti başkanları ve yöneticileri ile oda başkanları ve vatandaşların katılımıyla açıldı. Edilen duaların ardından konuşan Kadir Tanrıtanır "Bugün bizleri yalnız bırakmayan tüm sevenlerimize teşekkür ederim. 5 kuşaktır devam eden bu mesleğimizi icra edeceğimiz bir işletmeyi daha Alanya'ya kazandırdık" dedi.