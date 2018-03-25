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Gazi kızından şehit ailesine anlamlı hediye

Antalya'nın Manavgat ilçesi Anadolu Lisesi Müdürü Atila Çetin, bir grup öğretmen ve öğrenci geçtiğimiz günlerde Hakkari’de şehit düşen Kızılot Mahallesinden Cumali Gür’ün ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehidin annesine Türk Bayrağı hediye edilirken, kendisi de gazi kızı olan Manavgat Anadolu Lisesi öğrencisi Feyza Nur Oğuz, çizdiği şehit Cumali Gür’ün karakalem resmini şehidin babası Nazım Gür’e hediye etti

Gazi kızından şehit ailesine anlamlı hediye

Antalya'nın Manavgat ilçesi Anadolu Lisesi Müdürü Atila Çetin, bir grup öğretmen ve öğrenci geçtiğimiz günlerde Hakkari’de şehit düşen Kızılot Mahallesinden Cumali Gür’ün ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehidin annesine Türk Bayrağı hediye edilirken, kendisi de gazi kızı olan Manavgat Anadolu Lisesi öğrencisi Feyza Nur Oğuz, çizdiği şehit Cumali Gür’ün karakalem resmini şehidin babası Nazım Gür’e hediye etti

25 Mart 2018 Pazar 13:04
Gazi kızından şehit ailesine anlamlı hediye
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ZİYARETTEN duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit babası Nazım Gür, resmi çizen Feyza Nur Oğuz’u öperek teşekkür etti. Okunan Kur’an-ı Kerim ve duanın ardından Manavgat Anadolu Lisesi heyeti şehit Cumali Gür’ün Kızılot Mezarlığındaki mezarına giderek dua etti. 
18 Mart’ın Şehitler Günü içerisinde bulunduğu haftanın da şehitler haftası olduğuna dikkat çeken okul müdürü Atila Çetin, “Kızılot Mahallesinde Cumali Gür kardeşimiz Kuzey Irak'ta şehit olmuştu okulda ki öğretmen arkadaşlarla, yöneticilerle, okul aile birliğimizle plan yaparak buraya bir ziyaret düşündük. Bu ziyaretin dışında da 11. Sınıflarda bir kızımız var özellikle resim, görsel sanatlar alanında yetenekli bir öğrencimiz birde bu öğrencimiz gazi kızı, aklıma siyah beyaz bir portresini çalışıp aileye hediye edebilir miyiz diye düşündüm. Kızımızda memnuniyetle yapabileceğini söyledi ve birkaç gün içerisinde karakalem çalışmasını yaptı. Bu tablonun yanında en güzel hediyenin şehitlerimizin kanından rengini alan Ay-Yıldızlı bayrağımız olacağını düşündük. Ziyaretimiz aynı zamanda Regaip kandiline de denk geldi. Öğrencilerimize böylesine önemli duyguları tattırmış olmanın huzurunu yaşıyoruz” dedi. 
Gazi kızı olmakla her zaman gurur duyduğunu belirten Feyza Nur Oğuz, “Babam Ahmet Oğuz, 2006 yılında Uzman Çavuş olarak görev yaparken Şırnak’ta mayına basarak yaralandı ve Gazi oldu. Bir Gazi kızı olarak şehidimizin ailesine böyle anlamlı bir hediye vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Şehidimize Allah’tan Rahmet ailesine sabır diliyorum” dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatAtila ÇetinNazım Gür
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