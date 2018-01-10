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 'Gazetecilik benim için bir onurdur'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı

 'Gazetecilik benim için bir onurdur'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı

10 Ocak 2018 Çarşamba 00:01
 'Gazetecilik benim için bir onurdur'
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TÜREL, mesajında demokrasinin olmazsa olmazı basının cefakar çalışanlarının ne zor şartlar altında görevlerini yerine getirdiğini, Türkiye'nin sürekli sarı basın kartı sahibi tek Büyükşehir Belediye Başkanı olarak en iyi bilen kişilerden biri olduğunu söyledi. Gazeteciliğin evrensel ilkeleri çerçevesinde vatan ve milleti için ilkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışıyla çalışan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını ifade eden Türel, mesajında şunlara yer verdi: 
"Antalya için yerine getirdiğim Belediye Başkanlığı görevimin yanı sıra asıl mesleğim olan gazetecilik, benim için her zaman büyük bir gurur ve onur kaynağı olmuştur. Muhabirlik, köşe yazarlığı, gazete yöneticiliği, gazete sahipliği yapmış, basın sektörünün tam içinden gelen bir meslektaşınız olarak, bugünün anlamını ve güzelliğini ben de yaşıyorum. Kıymetli meslektaşlarım, halkın tarafsız ve doğru haber almasını sağlamak gibi çok önemli ve şerefli bir görevi ifa ediyorsunuz. Mesleğin tüm meşakkatlerini göğüsleyerek, kutsal bir görevi yerine getiriyorsunuz. Demokrasimizin ve toplumumuzun güçlenmesi için sorumlu gazetecilik anlayışıyla, gecesini gündüzüne katan, meslek ilkelerine ve haysiyetine her zaman dikkat etmiş değerli gazetecilerimize ne kadar teşekkür etsek az."
 

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