Gazeteciler Adıyaman’da buluştu

ALANYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim’in genel Başkan Vekilliğini yürüttüğü Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun (TGF) 57. Başkanlar Konseyi Toplantısı, Adıyaman’da start aldı. Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde yapılan etkinliğe 60 ilden aralarında AGC Başkanı ve TGF Genel Başkan Vekili Mehmet Ali Dim’in de bulunduğu 150’ye yakın yerel basın temsilcisi katılıyor.

Etkinlik kapsamında TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan, beraberindeki heyet ile birlikte Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’yı makamında ziyaret etti. TGF başkanları ve gazetecileri huzur, hoşgörü, barış ve kardeşlik kenti Adıyaman’da ağırlamaktan duyduğu memnuiyeti dile getiren Vali Kalkancı, Adıyaman’ın tarihi, coğrafyası, kültürü, eğitim ve öğretim durumu, devam eden sulama projeleri, sanayi ve ticaret durumu ile sosyoekonomik yapısı hakkında bilgiler verdi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ise, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’ya Başkanlar Konseyini kabullerinden ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından cemiyet başkanı ve gazeteciler, kendi memleketlerinden getirdikleri çeşitli hediyeleri Vali Nurullah Naci Kalkancı'ya takdim etti.

Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan da, Adıyaman’ın tarihi, turistik ve kültürel özelliklerini tanıtmayı da hedeflediklerini belirterek, organizasyona destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

“ADIYAMAN HUZUR VE BARIŞ KENTİ”

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve beraberindeki heyet daha sonra Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’yu ziyaret etti. Başkan Kutlu, Türkiye’nin birçok ilinden 150’ye yakın gazeteciyi Adıyaman’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette yaptığı konuşmada misafirlerine Adıyaman’ın sosyokültürel yapısı hakkında bilgi veren Başkan Kutlu, Adıyaman’ın huzur ve barış kenti olduğuna vurgu yaptı.

Genel Başkan Karaca ise misafirperverliğinden dolayı Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu’ya teşekkür etti.

Konuşmaların ardından çeşitli ikramların yapıldığı gazeteciler cemiyeti başkanları ve yönetim kurulu üyeleri beraberinde getirdikleri hediyeleri Başkan Kutlu’ya takdim etti.

Merkezi Ankara’da bulunan Türkiye Gazeteciler Federasyonu üyesi gazeteciler cemiyetlerinin başkan, yönetici ve üyelerinden oluşan basın mensuplarının bir araya geleceği etkinliklerde, öncelikli olarak yerel basının sorunları değerlendirilerek çözüm yolları aranacak.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 14:11