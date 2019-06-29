Gazeteci Küçükkaya'nın içinde bulunduğu Antalya uçağında büyük panik!

YENİ Çağ Gazetesi'nin haberine göre; Gazeteci İsmail Küçükkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisinin de içinde bulunduğu Türk Hava Yolları'na (THY) ait İstanbul Yeni Havalimanı’ndan kalkan 2430 sefer sayılı Antalya uçağının, havada kuş sürüsüne çarptığını duyurdu. Uçak kokpit camında meydana gelen çatlak nedeniyle İstanbul Yeni Havalimanı’na dönüş yaptı. "THY Kriz yönetimi becerisi sıfır. En ufak bi açıklama yok." diyen Küçükkaya, yolcuları balık istifi doldurduklarını, kimsenin ne yapacağını bilmediğini, birinden açıklama beklediklerini söyledi. Havacılık ve çevre uzmanları yapılacak olan havaalanı için ciddi uyarılarda bulunmuşlardı. Çevre uzmanları, havalimanı inşaatının kuşların göç güzergahında yer aldığını belirterek, “dünyanın en yoğun göç yollarından biri olan İstanbul üzerinden göç eden kuşlar için küresel kıyım anlamına geliyor” demişti. 3. havalimanı projesi ihalesini alanlardan Limak Holding ise konu hakkında, "Sinyaller yoluyla kuşların göç rotaları değiştiriliecek ve kuşlar eğitilerek farklı alanlara yönlendirilecek" açıklamasını yapmıştı.