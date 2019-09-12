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GastroAntepFest'ten Alanya'ya çağrı: Bizde niye yok

KGK Kurucu Genel Başkanı Dim, GastroAntepFest için bir grup gazeteciyle birlikte gittiği Gaziantep'te BŞB Başkanı Fatma Şahin ile biber hasadı yaptı. Dim, büyük ilgi gören bu festivale ilişkin Gaziantep'ten Başkan Yücel'e seslendi 

GÜNCEL 12.09.2019, 18:48 12.09.2019, 19:00
GastroAntepFest'ten Alanya'ya çağrı: Bizde niye yok
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GastroAntepFest'ten Alanya'ya çağrı: Bizde niye yok
GastroAntepFest'ten Alanya'ya çağrı: Bizde niye yok

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntepFest) için bir grup gazeteciyle birlikte gittiği Gaziantep'te Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte biber hasadı yaptı. 
Dim, Gaziantep'teki temasları kapsamında organik kumaştan özel bir marka yaratan örnek iş kadını Jülide Konukoğlu'nu ziyaret etti. Dim, ziyarete ilişkin "Gazi şehrin mutfağı kadar kutnu kumaşı da meşhur. Osmanlı padişahlarının da kullandığı bu organik kumaştan tekstil ürünleri tasarlayarak, Kutnia markasını yaratan Julide Konukoğlu örnek iş kadını" dedi. 
'ALANYA'DA NİYE YOK'
Dim ve beraberindeki gazeteciler, daha sonra Geleneksel GastroAntepFest'in biber hasadı ile başlayan açılışına katıldılar. Gaziantep BŞB Başkanı 
Fatma Şahin geleneksel kıyafetlerle hasat yaparken, Dim ve gazeteciler de boş durmayarak hasada yardım ettiler. Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, büyük ilgi gören bu festivale ilişkin bir çağrı yapan Dim, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i de etiketleyerek "Biber ekili devasa tarlalar ayrı bir güzel. Alanyamızda neden tarımsal ürünlerimiz için bu tür etkinlikler yapmıyoruz ki?" diye sordu. 
İŞADAMLARI İLE BULUŞTULAR 
Dim, daha sonra Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı, Ay Medya sahibi İbrahim Ay ile ofisinde bir araya geldi. Ay, sohbet sonrası Dim ve konuk gazetecilere Gaziantep’in eşsiz lezzetteki geleneksel tatlılarını tattırdı. 
Dim, Ay ve konuk gazeteciler, daha sonra Gaziantep denince akla gelen isimler olan, saygıdeğer işadamı Abdülkadir Konukoğlu, meşhur İmam Çağdaş'ın sahipleri Talat-Burhan Çağdaş ve işadamı Mehmet Yetkinşekerci ile bir araya geldiler.

#Mehmet Ali Dim #KGK #Alanya #GastroAntepFest
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