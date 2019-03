Garnizon komutanına nezaket ziyareti

ŞEHİT Gazi Sendikası İl Başkanı Sultan Gül, Başkan yardımcısı Dilara Oğuz, işyeri temsilcileri Sedat Özdemir ve Abdulmuttalip Can, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat'ı makamında ziyaret etti. Piyade Albay Polat'a sendika hakkında bilgi veren Gül, sendika gelirleri ile ilgili yardıma ihtiyacı olan kurumlara el uzattıklarını dile getirdi. Gül, "Gönüllü çıktığımız bu yolda yardıma ihtiyacı olan herkese yardım edeceğiz. Her zaman devletimizin yanındayız" dedi. Piyade Albay Polat da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, her zaman yardıma hazır olduğunu ifade etti.