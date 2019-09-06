Gara Şavkı ADD'ye katıldı
Alanya’da Gara Şavkı olarak bilinen Şevki Türktaş, Atatürkçü Düşünce Derneği’ne üye oldu.
GÜNCEL 06.09.2019, 16:43
ALPER KUTAY
ALANYA siyasetinin bir dönem en önemli simalarından olan, Anavatan Partisi’nden sonra en son CHP Alanya İlçe Teşkilat Başkanlığı görevini sürdüren ‘Gara Şavkı’ lakaplı Şevki Türktaş, Atatürkçü Düşünce Derneği’ne giderek üyelik başvurusu yaptı. Zuhal Sirkeli’nin başkanlığını yaptığı ADD Alanya Şubesi’nde Türktaş’ın üyelik işlemleri tamamlanırken, Başkan Sirkeli, Türktaş’ı tebrik etti. Sirkeli, “CHP’nin önceki ilçe başkanlarından Sayın Şevki Türktaş da Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi’ne üye olarak ADD ailesine katıldı” dedi.
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