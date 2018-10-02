Galericilere belge şartı

İKİNCİ el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiş ve alım-satım faaliyetleri gerçekleştirecek insanlara da belli sorumluluklar yüklenmişti. Mesleki profesyonelliği hedefleyen ve güvenli hizmet ortamının sağlanması adına atılan bu adımla birlikte galerici esnafına araç alım satımlarında yetkinlik belgesi şartı getirilmişti. 2018 yılı Şubat ayında Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmenlik için son tarih ise 2019 yılı Şubat ayı. Yani Şubat 2019 tarihi itibariyle yetki belgesi olmayan galerici esnafı ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapamayacak. Mesleki yeterlilik belgesi olmadan noterde araç satışı yapan esnafa da cezai işlem uygulanacak.

ALANYA’DA SINAVLAR BAŞLADI

Alanya’da da motorlu araç satıcıları uluslararası alanda ve Avrupa’da olduğu gibi meslek standartlarına kavuşuyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) arasında imzalanan işbirliği protokolü ile hazırlanan meslek standartlarının ardından otomotiv sektöründe çalışanlara mesleki yeterlilik belgesi verilmesi adına Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ve Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) işbirliğinde Alanya’da da sınavlar başladı. İki aşamalı gerçekleşen sınavın deneysel ayağı için Sünbül Otomotiv kapılarını açarak ev sahipliği yaptı.

‘8 GÜN BOYUNCA BURADAYIZ’

Sınav sorumlusu Orçun Yılmaz sınava ilişkin yapmış olduğu açıklamasında, “Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlulukları artık tüm dünyada mevcut. Bu standartlar üzerinden de mesleki yeterlilik belgesi teminine başlandı. Düzenlenen kanun ve yönetmeliklerle de şu an bu meslekle uğraşan insanların, bu belgeye sahip olmadan bu işi yapma şansı kalmadı. Biz de bu sebeple buradayız. Ankara’dan geldik. Sektördeki arkadaşlarımızı belgelendirmek için buradayız. Sınavımız iki kademeden oluşmakta. Teorik sınavımızla bilgi ölçümünü gerçekleştiriyoruz. Performans ölçümünü yaptığımız bir başka sınav daha gerçekleştiriyoruz. Sınavlarımızı kayıt altında ve mevzuata uygun bir biçimde gerçekleştiriyoruz. 8 gün daha burada olacağız” ifadelerini kullandı.

ESNAF UYGULAMADAN MEMNUN

Sınavdan çıkan galerici Özcan Tekin araba satışı yapabilmek için getirilen yetkinlik belgesi şartının mesleki profesyonelliği arttıracağını ifade ederek "Yönetmelik düzen getirir, esnafı memnun eder” yorumunda bulundu.

