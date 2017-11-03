Futbol teröristi, öğretmen çıktı

D.B isimli şüphelinin öğretmen olduğu öğrenildi. Kırklareli 'nde ikamet eden D.B, İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli soruşturmayı yürüten İstanbul Spor Savcısı Asını Ekren'e ifade verdikten sonra serbest kaldı. Diğer şüpheli L.MY. de daha önce gözaltına alınmıştı.

GALATASARAY - Fenerbahçe derbisinde yardımcı hakem Tank Ongun'a yabancı cisim atıp yaralanmasma sebep olan ikinci taraftarın kimliği de belirlendi.

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