Fuhuştan gözaltına alınan damat adayının videosu olay oldu

ADANA'DA düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan Birkan Key'in sosyal medya hesabından paylaştığı video büyük yankı uyandırdı.
İMAJ DÜZELTME GAYRETİ
Zuhal Topal'ın adamt adaylarından Birkan Key, imajını düzeltmek için sosyal medyadan ilginç paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
YEĞENİ "YASTIK" DEDİ, BİRKAN "KADIN" ANLADI
Son olarak yeğeniyle birlikte seslerini değiştirdikleri bir videosunu paylaşan damat adayının "Yastık" sözünü "Kadın" olarak anlaması dikkatlerden kaçmadı.
"ADAM OYUNDA BİLE KADIN DİYOR"
Kısa sürede 15 bin kişi tarafından izlenen videoyu izleyenler "Adam oyunda bile kadın diyor" demekten kendini alamıyor.
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