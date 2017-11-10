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Fuhuştan gözaltına alınan damat adayının videosu olay oldu

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı Birkan Key'in yeğeniyle birlikte seslerini değiştirdikleri videoda "Yastık" sözünü "Kadın" olarak anlaması dikkatlerden kaçmadı

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayının videosu olay oldu

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı Birkan Key'in yeğeniyle birlikte seslerini değiştirdikleri videoda "Yastık" sözünü "Kadın" olarak anlaması dikkatlerden kaçmadı

10 Kasım 2017 Cuma 15:25
Fuhuştan gözaltına alınan damat adayının videosu olay oldu
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ADANA'DA düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan Birkan Key'in sosyal medya hesabından paylaştığı video büyük yankı uyandırdı.

İMAJ DÜZELTME GAYRETİ

Zuhal Topal'ın adamt adaylarından Birkan Key, imajını düzeltmek için sosyal medyadan ilginç paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

YEĞENİ "YASTIK" DEDİ, BİRKAN "KADIN" ANLADI

Son olarak yeğeniyle birlikte seslerini değiştirdikleri bir videosunu paylaşan damat adayının "Yastık" sözünü "Kadın" olarak anlaması dikkatlerden kaçmadı.

"ADAM OYUNDA BİLE KADIN DİYOR"

Kısa sürede 15 bin kişi tarafından izlenen videoyu izleyenler "Adam oyunda bile kadın diyor" demekten kendini alamıyor.

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Zuhal TopalAdanaMagazin
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