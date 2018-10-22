Fuat Saka Alanya'ya geliyor

KARADENİZ ezgilerini dünya müzikleriyle harmanlayıp kendi tarzını ortaya koyan Fuat Saka'nın Alanya Cocos Pool & Beach Club (Eski Begonvil)’de gerçekleşecek konserini çok sayıda hayranı ve Alanya'daki Karadenizlilerin izlemesi bekleniyor. 27 Ekim Cumartesi akşamı Alanyalı hayranlarıyla buluşacak olan sanatçının konseri Eski Begonvil Pool & Beach'te yapılacak. Atatürk Caddesi üzerinde, Coco's Beach olarak hizmet vermeye devam eden mekan, konser için hazırlıklara büyük bir özenle devam ederken, sanatçının hayranları biletlerini şimdiden alıyor. Oldukça yoğun bir ilgiyle karşılaşacak gibi görünen Fuat Saka'nın konser biletleri çok sayıda noktada da satışta. Bilet almak isteyenler Hancı Gurme Pastaneleri, Leman Kültür, Hatemoğlu, Takıl Berry Bar, The Bottles, Alanya Halı Dünyası, Banteli Müzik Evi’nden, konserin yapılacağı Cocos Pool & Beach (Eski Begonvil)’den ayrıca 0 535 611 61 72 numaralı telefondan temin edebilirler.