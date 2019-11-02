Fuar umut pompaladı

GM Center tarafından bu yıl ilki düzenlenen Antalya Turizm Fuarı sektör aktörlerine birebir işbirliği fırsatı sunarken, fuara tur operatörleri, seyahat acenteleri, oteller ve otel zincirlerinin yanı sıra seyahat teknolojileri şirketleri ve turizm sektörü tedarikçileri katılım gösterdi. Fuar kapsamında düzenlenen workshoplar kapsamında turizm teknolojileri, online platformlar, gastronomi, turizmde insan kaynakları, satış ve pazarlama, medya, otel yönetimi, dijital çağda acente ve tur operatörlerinin yeri ve önemi, eğlence konu başlıkları ele alındı. Bunların yanı sıra Almanya ve Rusya gibi başlıca pazarların uzmanları tarafından analizler ve turizmin tüm aktörleriyle görüşmeler yapıldı. KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de fuara katıldı. Bakan Ünal Üstel, sektör paydaşlarına KKTC'nin turizm destinasyonları ve 2020 yılı planlarını anlattı. İki gün süren fuar, 6 bin 700 turizm profesyonelini ağırladı. Antalya Turizm Fuarı Kurucusu Selçuk Meral, "Antalya'da turizmin kalbinde bu organizasyonu yapmaktan çok mutluyuz. Bu fuarı üç aylık kısa bir sürede gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi. ATF’ye katılım sağlayan tek destinasyon ise Alanya oldu.

‘EMITT’İ ARATMAYACAK’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu “Bu fuar çok ses getirdi. Farklı şehirlerde düzenlenen fuarların hiçbirine bu kadar rağbet olmamıştı. Gelecek yıl EMITT tadında bir fuar olacağı kanaatindeyiz” dedi. Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan ise “Turizmin başkenti Antalya’da geç kalınmış bir fuardı. Fuarın önümüzdeki yıllarda gelişmesiyle, katılımcıların da desteği ile Alanya’mıza katkıları büyük olacaktır. Mutlaka destek verilmeli” diye konuştu.

'DÜNYA BU FUARI DUYMALI'

Otelci ve seyahat acentesi sahibi, TÜRSAB eski Alanya BTK Başkanı Suat Çavuşoğlu ise fuarın önemine dikkat çekti ve dünya turizm medyasına işaret etti. Çavuşoğlu "Türkiye’nin turizm nabzı Antalya’da attı. Dolayısıyla Antalya’da yapılan ve yapılacak olan fuarlar dünya genelinde öne çıkan fuarlar olacaktır. Bu noktada dünya turizm medyasına yansıması son derece önem arz etmektedir ki yansıdığı takdirde yalnızca Alanya’mıza değil ülke genelinde bütün destinasyonlara büyük katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.



