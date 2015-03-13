Fuar alanı mühürlenmiş

AFT Fuarcılık Genel Koordinatörü Fuat Aktaş, 3. Alanya Otel, Restoran Donanımları, İç ve Dış Mekân Ürünleri, Yapı ve Dekorasyon Malzemeleri İhtisas Fuarı (ALODİF) 2015 öncesi belediye ekiplerinin fuar alanını mühürlediğini açıkladı. 27 Şubat-1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen fuara 62 stant ile 80 firmanın katıldığını, 2 bin 360 kişinin ziyaret ettiğini söyleyen Aktaş, "ALODİF 2015’e katılan firmaların gerek stant tasarımları, gerekse sergiledikleri ürünler ile büyük ölçekli fuarlardan hiçbir farkının olmaması, katılımcı firmalarımızın bu işe inançları ve ciddiyetlerinin bir göstergesi oldu. Sektörel dernek ve kurumlardan Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Alanya Çevre Koruma ve DayanışmaDerneği (ALKOD), Alanya Birleşik İşadamları Derneği (ALBİAD), Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), Anadolu Teknik Yöneticiler ve Çalışanları Derneği (ATYD) Otel Satın Alma Müdürleri Derneği (OSMED), Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) fuarda yer alarak ve üyelerine fuarın duyurusunu yaparak destek verdiler. 2012 yılından bu yana Alanya’da sektörel ve ihtisas fuarlarının oluşması için harcadığımız yoğun çabalara rağmen, bazı kurum ve kuruluşlardan yeterli desteği görememiş olmamız ve Alanya’da yaşayan, bu güzel ilçemizin tüm değerlerinden faydalanan işletmelerin de fuara olan ilgisizliği bizleri ve katılımcı firmalarımızı fazlasıyla üzmüştür.

Her şeye rağmen, Alanya’nın mevcut ekonomik gücünün bu fuarların çok daha büyüğünü ve kapsamlısını kaldırabilecek boyutta olması gerektiği düşüncesindeyiz. Bizler yapmış olduğumuz çalışmaların ticari bir faaliyet olmasının yanı sıra, düzenlenen organizasyonların yapıldığı ilin, ilçenin ekonomik ve sosyal alanda gelişmesine mutlak katkı sağlayacağının da bilinmesini arzu ederdik. 3 yıldır büyük emeklerle Alanya'da fuar kültürünün yerleşmesi adına da yapmış olduğumuz çalışmaların boşa gitmiş olmayacağını ümit ederken, bugüne kadar bizlerle birlikte emek veren ve desteklerini esirgemeyen başta katılımcı firmalarımıza, Alanya Kaymakamlığı'na, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'na (ALTSO), tüm sivil toplum kuruluşlarına ve değerli basın ve medya kuruluşlarına sonsuz teşekkürlerimizi iletirken, her şeye rağmen Alanya ve Alanyalılara olan sevgimizin de eksilmediğinin bilinmesini isteriz.

'BU UYGULAMAYI HAK ETMEDİK'

Alanya'da düzenlenen fuar organizasyonlarının pozitif anlamda desteklenmesi ve sadece bizlerin değil, sonraki yıllarda bu sektörde faaliyet gösterecek diğer firmalarında önünün olabildiğince açılması gerekirken, fuar yaptığımız alanın açılışına 2 gün kala bizimle hiçbir ilgisi olmadığı halde Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürlendi ve açılışa bir gün kala da fuar alanı girişi kepçe ve kamyonlarla kapatılarak katılımcı firmaların alana girişi engellendi. Fuar alanına gelen zabıta müdürlüğü yetkililerine tüm yasal evraklarımızı sunmamız ve ilgili kanunun 'Fuarlar, fuar takviminde ilan edilen yer ve zamanda düzenlenir ve bu fuarlar için başka bir merciden ayrıca izin alınmaz' hükmünü de göstermemize ve aynı şekilde bundan önce aynı alanda 4 fuar daha yapmış olduğumuzu söylememize rağmen bu durumlarla karşı karşıya kaldık. Fuar katılımcısı ve son anda fuara katılmak isteyen bazı firmaların bu durumdan dolayı fuara katılmaktan vazgeçmeleri nedeniyle uğramış olduğumuz zararın tazmin edilmesi yönünde yasal tüm haklarımızın saklı olduğunun da bilinmesini isteriz. Bugüne kadar şirket olarak, düzenlediğimiz 32 fuarda da yasaların bizden isteği tüm yükümlülükleri yerine getirerek 5174 sayılı Kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izni ile hiçbir eksiğimiz olmadan fuarlarımızı düzenlemiş bulunuyoruz. Her yıl olduğu gibi alan işletmecisi ile yapmış olduğumuz sözleşme ve tahsis belgeleri ile ticari yükümlülüklerimizi tamamlamış ve