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Frida Kahlo'nun tüylerini aldıkları epilasyon reklamına tepki yağdı

Ünlü ressam Frida Kahlo'nun eserlerinden photoshopla bıyık ve kaşlarını sildikleri epilasyon reklamına sosyal medyadan tepki yağdı

Frida Kahlo'nun tüylerini aldıkları epilasyon reklamına tepki yağdı

Ünlü ressam Frida Kahlo'nun eserlerinden photoshopla bıyık ve kaşlarını sildikleri epilasyon reklamına sosyal medyadan tepki yağdı

26 Eylül 2017 Salı 14:54
Frida Kahlo'nun tüylerini aldıkları epilasyon reklamına tepki yağdı
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BİR epilasyon aletinin reklam filminde, ünlü ressam  Frida Kahlo'nun kaş ve bıyıklarını photoshop ile sildiler.

ÜNLÜ RESSAMIN TABLOLARINI DEĞİŞTİRDİLER

Bir epilasyon aleti markasının yaptığı  Frida Kahlo'lu reklam görenleri şoke ediyor. Çünkü reklamda Meksikalı ressam  Frida Kahlo'nun otoportreleri kullanılmış. Ancak resimlerde Kahlo'nun bıyık ve kaşları fotoshopla alınmış.
BÜYÜK SAYGISIZLIK

Yüz epilasyon aletinin tanıtıldığı reklamlar "Frida bunu bir bilseydi" sloganıyla piyasaya sunuldu. Slogan sosyal medyada saygısızlık olarak değerlendirildi.
FRİDA ZATEN GÜZELLİK ALGISINA DİRENİYORDU

Frida'nın kalın kaşlarına ve bıyıklarına yapan gönderme yapan reklam sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medyada pek çok kullanıcı Frida'nın tam da güzellik algısına direndiği için kendisini resmettiğini yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Frida KahloEpilasyon Reklamı
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