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FOX Ankara Haber Müdürü Tülay Öçten'in acı günü

FOX Haber ailesinin deneyimli isimlerinden ve Ankara'nın sevilen gazetecisi Tülay Ünal Öçten babasını kaybetti... Cenaze bugün toprağa veriliyor

FOX Ankara Haber Müdürü Tülay Öçten'in acı günü

FOX Haber ailesinin deneyimli isimlerinden ve Ankara'nın sevilen gazetecisi Tülay Ünal Öçten babasını kaybetti... Cenaze bugün toprağa veriliyor

01 Ekim 2017 Pazar 14:54
FOX Ankara Haber Müdürü Tülay Öçten'in acı günü
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FOX Ankara Haber Müdürü Tülay Ünal Öçten'in babası Abbas Ünal dün sabah vefat etti.
Abbas Ünal'ın Cenazesi bugün öğlen namazını müteakip Ankara-Çayırhan'da toprağa verilecek.
Tülay Ünal Öçten'in babası uzun süredir tedavi görüyordu..
Medyafaresi.com, merhuma Allah'tan rahmet, Tülay Öçten ve ailesine başsağlığı diliyor.

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FoxTülay Öçten
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