FOX Ankara Haber Müdürü Tülay Öçten'in acı günü

FOX Ankara Haber Müdürü Tülay Ünal Öçten'in babası Abbas Ünal dün sabah vefat etti. Abbas Ünal'ın Cenazesi bugün öğlen namazını müteakip Ankara-Çayırhan'da toprağa verilecek. Tülay Ünal Öçten'in babası uzun süredir tedavi görüyordu.. Medyafaresi.com, merhuma Allah'tan rahmet, Tülay Öçten ve ailesine başsağlığı diliyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.