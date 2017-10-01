Fotoşop hilesiyle ince gösterilen mankenlere ceza geliyor

FRANSA'DA yürürlüğe girecek bir düzenlemeyle, mankenleri daha ince göstermek için photoshop kullanılmasına para cezası verilecek.

Yeni düzenleme 1 Ekim’den itibaren yürürlüğe girecek.

Buna göre dijital olarak oynanmış ticari görsellerin üzerinde ‘düzenlenmiş fotoğraf’ uyarısı belirecek. Yeni düzenlemeyi ihlal eden kişiler 37 bin avro para cezası verilebilecek.

Diken'in haberine göre yeni düzenlemenin mankenlerde sıklıkla görülen aşırı zayıflama trendi ve kişilerin olumsuz beden algılarını değiştirmek için önemli adımlardan biri olacağı umut ediliyor.

Fransa’da on binlerce kişi anoreksiya hastalığı mağduru. Fransız hükumeti bu nedenle beden algısı problemlerini halk sağlığı meselesi kapsamında değerlendiriyor. Yeni düzenleme de bu politikaların bir parçası olarak yürürlüğe girecek.

Geçen günlerde ise Fransa’da Kering ve LVMH firmaları 34 beden ile 16 yaş altındaki mankenlerle çalışmayacaklarını açıklamıştı.