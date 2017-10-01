Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102908
ALTIN
146.793
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7579
EURO
4.2018
Yazıcılar ‘cep’e girdi
Yazıcılar ‘cep’e girdi
Teröre karşı yapay zeka geliyor! Adı: ASTARUS
Teröre karşı yapay zeka geliyor!...
01 Ekim 2017 Pazar- Günlük Burç Yorumu
01 Ekim 2017 Pazar- Günlük...
banner468

Fotoşop hilesiyle ince gösterilen mankenlere ceza geliyor

Fotoğraflarına photoshop uygulayıp kendilerini farklı gösteren mankenlere cezalar geliyor

Fotoşop hilesiyle ince gösterilen mankenlere ceza geliyor

Fotoğraflarına photoshop uygulayıp kendilerini farklı gösteren mankenlere cezalar geliyor

01 Ekim 2017 Pazar 14:52
Fotoşop hilesiyle ince gösterilen mankenlere ceza geliyor
banner404

FRANSA'DA yürürlüğe girecek bir düzenlemeyle, mankenleri daha ince göstermek için photoshop kullanılmasına para cezası verilecek.
Yeni düzenleme 1 Ekim’den itibaren yürürlüğe girecek.
Buna göre dijital olarak oynanmış ticari görsellerin üzerinde ‘düzenlenmiş fotoğraf’ uyarısı belirecek. Yeni düzenlemeyi ihlal eden kişiler 37 bin avro para cezası verilebilecek.
Diken'in haberine göre yeni düzenlemenin mankenlerde sıklıkla görülen aşırı zayıflama trendi ve kişilerin olumsuz beden algılarını değiştirmek için önemli adımlardan biri olacağı umut ediliyor.
Fransa’da on binlerce kişi anoreksiya hastalığı mağduru. Fransız hükumeti bu nedenle beden algısı problemlerini halk sağlığı meselesi kapsamında değerlendiriyor. Yeni düzenleme de bu politikaların bir parçası olarak yürürlüğe girecek.
Geçen günlerde ise Fransa’da Kering ve LVMH firmaları 34 beden ile 16 yaş altındaki mankenlerle çalışmayacaklarını açıklamıştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
PhotoshopFotoşop Ile ZayıflamaMankenlerLVMHKeringFransa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyük şok! Galatasaraylı eski futbolcu AIDS'e yakalandı
Büyük şok! Galatasaraylı eski futbolcu AIDS'e yakalandı
Karşı tarafı suçlamak için verdikleri ifade bile yalan çıktı
Karşı tarafı suçlamak için verdikleri ifade bile yalan çıktı
Dehşet! Tuvaletini yaparken bebeğini tuvalete düşürdü
Dehşet! Tuvaletini yaparken bebeğini tuvalete düşürdü

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim