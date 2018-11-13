Floor Curling Alanya’da

TARİHİ 1500’lü yıllara dayanan, ülkemizde ise yeni yeni kendini göstermeye başlayan bir spor dalı olan Curling, buz satrancı olarak da bilinmektedir. 1924 yılından bu yana olimpiyat oyunlarında yer almaya hak kazanan curling, 1998 yılında resmi spor dalları arasında yerini almış ve popülerlik kazanmıştır. Satranç oyunu ile ilişkilendirilmesinin sebebi ise bir strateji oyunu olmasıdır. Oyun eni 5 metre boyu ise 45 metre genişliğinde dikdörtgen bir buz pisti üzerinde taşlarla oynanmaktadır. Yanı sıra curlingin ‘Floor Curling’ adı ile buzda oynanmayan bir branşı da mevcut. Özel hazırlanan bir zemin üzerinde geriye kalan bütün kuralları sabit kalmak koşulu ile oynanan Floor Curling ile ilgili bilgileri, Türkiye’deki eğitimlerini ve üretimini üstlenen ve Konya firmasi olan Mid Akademi Genel Müdürü Muhammed İsmail aktardı.

2018 EĞİTİM YILIYDI, 2019 İSE ‘FLOOR CURLİNG’ YILI OLACAK

Dinçer “Yaygınlaşmasıyla alakalı sıkıntılarımız olsa da özellikle 2018 yılında büyük adımlar attık diyebilirim. Türkiye Curling Federasyonu’na bağlı olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Türkiye Curling Federasyonu tarafından Türkiye genelinde il ve ilçe bazında curling salonlarının kurulması zor olduğu için Floor Curling alt branş olarak karşımıza çıkıyor. Floor Curling vermiş olduğumuz eğitimlerle birlikte 2018’in Mart ayından bu yana Türkiye’nin dört bir yanına yayılmaya başladı. Pek çok okulumuzda, gençlik merkezlerinde, otellerimizde uygulanabilecek bir lojistiğe sahip. Floor Curling’i curling’in minyatürü olarak düşünebiliriz. Normalde curling sahamızın uzunluğu 45, genişliği ise 5 metre. Floor Curling’te ise uzunluğumuz 10 metre, genişliği ise 1.60 metreye düşüyor. Kural olarak tamamen aynı, setler, sonlar, takım sporcuları, oynanış şekli açısından herhangi bir fark yok. Curling ile farkı zemin farklılığı sebebiyle kayma gerektirmemesi. Curlingde taşlar granitten yapılıyor ve yaklaşık 20 kilogram ağırlığına sahip oluyor. Floor Curlingde ise taşlarımız plastikten ve 1 kilogram ağırlığına sahip. Curlingde buzun üzerindeki pürüzleri eriterek taşa yön vermek adına süpürgelerimiz mevcut. Lakin Floor Curlingde böylesi bir zemin söz konusu olmadığı için süpürgeye ihtiyacımız yok. Az evvelde söylediğimiz gibi curlingin minyatürü olarak tarifleyebiliriz. Ulaşımı daha kolay ve uygulanabilirliği açısından daha ekonomik. 2019 yılından itibaren okul sporları arasında da yerini alacak ve kuvvetle muhtemel önümüzdeki 2 yıl içerisinde de Türkiye genelinde herkesçe bilinen bir spor olarak karşımıza çıkacak. Yeni bir branş olduğu için de milli sporcu yetiştirilmesi oldukça kolay. Bu anlamda gerçekten büyük bir açık var, ihtiyaç var. Sporcu sayımız çok az. Biz Mid Akademi olarak hem eğitimlerini veriyoruz hem de üretimini üstleniyoruz. 2018 yılı itibariyle eğitimlere ağırlık verdik. Bundan sonraki süreçte de bayiliklerimizle birlikte yaygınlaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘ALANYA’YI FLOOR CURLİNG İLE TEMSİL EDEBİLİRİZ’

2018 yılında Floor Curling’in yaygınlaşmasına ilişkin eğitimler gerçekleştirdiklerini ifade eden Dinçer, 2019 yılında bayiliklerle büyümeyi hedeflediklerini belirtti. Floor Curling’in Antalya/Alanya temsilciliğini ise Viva Alanya Animasyon üstlendi. Viva Alanya Animasyon sahibi Tuncer Alaaddin Vahapoğlu “Biz Viva Animasyon olarak 2002 yılından bu yana turizm sektörünün eğlence departmanında faaliyet gösteriyoruz. Mid Akademi ve Muhammed beyle tanışmamızda aslında yine animasyon alanına ilişkindi. Floor Curling ile bölgemizde hizmet verdiğimiz otellerde animasyonlarımızda kullanmak adına ilgilenmiştik. Lakin içerisine girdikçe çok geniş bir yelpazesi olduğunu gördük. Okullar arası turnuvalar başta olmak üzere ilerleyen süreçte uluslararası boyutta spor festivalleri dahi yapabilir, Alanya’mızı uluslararası boyutta Floor Curling ile temsil edebiliriz” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2018, 18:09