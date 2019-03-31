Flaş.. Flaş.. Flaş.. Alanya'da hangi aday yarışı önde götürüyor? İşte yanıtı

ALANYA Belediye Başkanlığı seçiminde, Alanya'da açılan ilk 108 sandığa göre, yarışı Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel önde götürüyor.Yücel 'i sırasıyla Abdullah Sönmez,Ziynet Bal, Alaattin Çakır, Habip Şanlı takip ediyor.
Alanya
Aday Yarışı Aday Bilgisi Oy Oranı
Adem Murat Yücel MHP 43.111 OY %59,00
Abdullah Sönmez İyi Parti 28.135 OY %38,51
Ziynet Bal HDP 768 OY %1,05
Alaattin Çakır DP 165 OY %0,23
Habip Şanlı Saadet Partisi 98 OY %0,13
Alanya Genel Meclis Sonuçlar
Parti Oy Oy Oranı
MHP 31.340 %56,75
İyi Parti 21.959 %39,76
HDP 814 %1,47
DP 267 %0,48
Saadet Partisi 108 %0,20Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 20:40