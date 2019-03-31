Flaş.. Flaş.. Flaş.. Alanya'da hangi aday yarışı önde götürüyor? İşte yanıtı

Alanya Belediye Başkanlığı seçiminde heyecan dorukta. İşte yarışı önde götüren aday ve onu takip eden isimler

Flaş.. Flaş.. Flaş.. Alanya'da hangi aday yarışı önde götürüyor? İşte yanıtı
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ALANYA Belediye Başkanlığı seçiminde, Alanya'da açılan ilk 108 sandığa göre, yarışı Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel önde götürüyor.Yücel 'i sırasıyla Abdullah Sönmez,Ziynet Bal, Alaattin Çakır, Habip Şanlı takip ediyor.

Alanya

Aday Yarışı Aday Bilgisi Oy Oranı

Adem Murat Yücel MHP 43.111 OY %59,00

Abdullah Sönmez İyi Parti 28.135 OY %38,51

Ziynet Bal HDP 768 OY %1,05

Alaattin Çakır DP 165 OY %0,23

Habip Şanlı Saadet Partisi 98 OY %0,13

Alanya Genel Meclis Sonuçlar

 Parti Oy Oy Oranı

MHP 31.340 %56,75

İyi Parti 21.959 %39,76

HDP 814 %1,47

DP 267 %0,48

Saadet Partisi 108 %0,20

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 20:40
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