Flaş! Ekmeleddin İhsanoğlu ortaya çıktı

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nerede olduğu merak edilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "çatı adayı" olan Ekmeleddin İhsanoğlu, ortaya çıktı.

Türkiye'de özellikle sosyal medyada "İhsanoğlu nerede, ne yapıyor?" mesajları atılıyor ve Ekmeleddin İhsanoğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu. İhsanoğlu, Roma'da ortaya çıktı.

YARIN ROMA'DA ÖDÜL ALIYOR

Avrupa’nın önde gelen kuruluşlarından Ducci Foundation tarafından 2015 Barış Ödülüne, Ekmeleddin İhsanoğlu layık görüldü. Ödülü, İhsanoğlu’na Roma’da Compidoglio Sarayı’nda yapılacak merasimle 25 Mart 2015’de verilecek.

KÜLTÜRLERARASI UZLAŞIYI SAĞLAYANLARA VERİLİYOR

2006’dan itibaren verilmekte olan ve Ducci Foundation Peace Award olarak bilinen bu ödül, milletler ve kültürlerarası uzlaşmayı sağlayan, anlayış köprülerini kuran ve benzeri amaçlara hizmet edenlere veriliyor.

DİYALOG PAPASINA VERİLMİŞTİ