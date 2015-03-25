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Flaş! Ekmeleddin İhsanoğlu ortaya çıktı

Aylardır nerede olduğu merak edilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "çatı adayı" olan Ekmeleddin İhsanoğlu, ortaya çıktı

Flaş! Ekmeleddin İhsanoğlu ortaya çıktı

Aylardır nerede olduğu merak edilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "çatı adayı" olan Ekmeleddin İhsanoğlu, ortaya çıktı

25 Mart 2015 Çarşamba 08:43
Flaş! Ekmeleddin İhsanoğlu ortaya çıktı
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AYLARDIR nerede olduğu merak edilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "çatı adayı" olan Ekmeleddin İhsanoğlu, ortaya çıktı.
Türkiye'de özellikle sosyal medyada "İhsanoğlu nerede, ne yapıyor?" mesajları atılıyor ve Ekmeleddin İhsanoğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu. İhsanoğlu, Roma'da ortaya çıktı.
YARIN ROMA'DA ÖDÜL ALIYOR
Avrupa’nın önde gelen kuruluşlarından Ducci Foundation tarafından 2015 Barış Ödülüne, Ekmeleddin İhsanoğlu layık görüldü. Ödülü, İhsanoğlu’na Roma’da Compidoglio Sarayı’nda yapılacak merasimle 25 Mart 2015’de verilecek.
KÜLTÜRLERARASI UZLAŞIYI SAĞLAYANLARA VERİLİYOR
2006’dan itibaren verilmekte olan ve Ducci Foundation Peace Award olarak bilinen bu ödül, milletler ve kültürlerarası uzlaşmayı sağlayan, anlayış köprülerini kuran ve benzeri amaçlara hizmet edenlere veriliyor.
DİYALOG PAPASINA VERİLMİŞTİ
Prof. İhsanoğlu İslam İşbirliği Teşkilatı 9. Genel Sekreteri olarak, bu görevinden önce de IRCICA’nın Kurucu Genel Direktörü olarak görev yapmıştı. Ducci Foundation İhsanoğlu dışında bu yıl, Vatikan’ın Dinlerarası Diyalog Papalık Konseyi Başkanı Kardinal Jean-Luis Touran ve Filistin halkının ve Yaser Arafat’ın savunucusu Kineset eski üyesi Yael Dayan’a benzer ödüller verilmesini kararlaştırmıştı.
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Son Güncelleme: 25.03.2015 07:45
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