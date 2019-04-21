Fiyatlardaki düşüş vatandaşı tatmin etmiyor

FİYATLARDA baharın da gelmesiyle başlayan genel düşüşün vatandaşı tatmin etmediği gözlenirken, üretim giderlerinin üreticiyi ve tüketiciyi etkilediğini belirten vatandaş, "Pazarcı da haklı. Çünkü birçok gider kalemi var. Günümüzde üretmek kolay değil. Ama biz de haklıyız, çünkü hâlâ pazar arabamızı dolduramıyoruz" dedi. Mikrofonumuzu uzattığımız vatandaşlar, "Eğitim sistemi de sorunlu. Hiçbir genç tarım alanına yönlendirilmiyor. Tarımda çalışacak kalifiye eleman bulamayan üretici de bu sıkıntısını mecburen fiyatlara yansıtıyor” değerlendirmesi yaptı.