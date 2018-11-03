Fiyatlar 9 TL birden yükselince üreticinin ilgisi arttı

SON yıllarda belediye ve ilçe tarım orman müdürlüklerinin çileğe önemli destekler verdiğini dile getiren Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Leyla Demirsoy, verilen desteklerle birlikte Samsun'da çileğe olan ilginin arttığını vurguladı. Kadınlarında çilek üretimine ilgi gösterdiğini ifade eden Demirsoy, çileğin yüksek fiyatlara satılmasının yeni üreticileri cezbettiğini söyledi. Çilek çeşitlerinin seçimi ve bitki hastalıkları konusunda üreticilerin problemlerle karşılaştıklarını belirten Demirsoy, bu konuda çilek üreticilerine önerilerde bulundu.

"6 TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLAR 15 TL'YE ÇITKI"

Son birkaç yıldır bölgede çilek yetiştiriciliğine ilginin arttığını söyleyen Prof. Dr. Leyla Demirsoy, "Hem açıkta çilek yetiştiriciliğine hem de topraksız yetiştiriciliğe karşı ilgi giderek artıyor. Örneğin yakın çevremizde Bafra tarafında, 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Canik tarafında, Canik İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri üreticilerin problemleriyle yakından ilgilenerek bu gelişime katkıda bulunuyorlar. Son bir kaç yıldır yerel yönetimler (belediye) fide, damlama sulama ve malç desteği vererek yine çilek yetiştiriciliğini teşvik ediyorlar. Bu desteklerde kadın girişimcilerin yararlanmasına da önem veriliyor. Bu gelişmelerden üreticiler de memnun. 2016 yılından beri belirttiğim tarım ilçe müdürlüklerine çilek yetiştiriciliğine başlamak ve destek almak amacıyla başvuran üretici sayısı giderek artıyor. Bölgemizde Bafra civarında uzun yıllardır çilek yetiştiriciliği yapan ve başarılı şekilde yetiştiriciliği sürdüren bazı işletmeler de var. Bölgede son birkaç yıldır özellikle nötr gün çilek çeşitleriyle yapılan yaz üretimi cazip geldi üreticiye. Çünkü yaz ve sonbahar boyunca devam eden meyve pazarda oldukça yüksek fiyat buluyor. Bu yıl 6 TL den başlayan fiyat yaz sonu ve sonbahar aylarında artarak 15 TL'ye çıktı. Bu fiyatlar üreticiye cazip geldiği için yeni dikimler için talep var" dedi.

"YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARA GÖRE EN VERİMLİ EN LEZZETLİ ÇEŞİTLER"

Üreticilerin karşılaştığı bazı problemler olduğunu dile getiren Demirsoy, "Bunları başlıca uygun çeşit seçimi, bitki besleme, hastalık ve zararlılarla mücadele olarak sıralayabiliriz. Ayrıca toprak hazırlığı konusunda da gerekli işlemler yeterince iyi bilinmiyor. Çeşit seçimi konusu işin başında üreticilerin en fazla sordukları konu. Bu konuda yaptığımız son çalışmalara göre açıkta yetiştiricilikte monterey, albion, san andreas gibi nötr gün çeşitleri adaptasyon kabiliyetleri iyi, yüksek verimli çeşitler olarak belirlendi. Kısa gün çeşitlerinden de rubygem tadı, albenisi ve verimiyle öne çıktı. Bölgemizde çilek yetiştiriciliğinde yaşadığımız en önemli problemlerden biri ilkbahar yağışları. Bu sebeple bazen çok fazla ürün kaybı yaşanabiliyor. Bunun için de en iyi çözüm örtü altı yetiştiriciliği. Ayrıca örtü altı yetiştiriciliğinin verim ve meyve kalitesinin artması, çalışma kolaylığı sağlaması gibi avantajları var. Ancak burada da çeşit seçimi önemli. Çünkü açıkta başarılı sonuç veren bir çeşit örtü altında başarılı olamayabiliyor. Bu konuda yaptığımız çalışmalarda, örtü altında açıktakinin aksine nötr gün çeşitlerinin değil, kısa gün çeşitlerinin daha başarılı olduğunu gördük. Fortuna, rubygem, festival ve eski bir çeşit olan camarosa örtü altı yetiştiriciliğinde yüksek verimli olarak belirlendi. Bölgede yapacağımız yeni çalışmalarda nötr gün çeşitlerinin yaz üretimini artırmaya yönelik neler yapılabileceği üzerinde duracağız. Bölgede son zamanlarda topraksız çilek yetiştiriciliğine de ilgi artıyor. Yerden yüksek yetiştirme yerlerinde yapılan bu yetiştiricilikte bitkilerin besin ve su ihtiyacı otomatik olarak ayarlanıyor. Bu yetiştiricilikte çilek için büyük problem olan toprak kaynaklı hastalıkların olmaması, hasadın kolay yapılması, böylece işçilikten tasarruf sağlanması gibi nedenlerle topraksız yetiştiricilik giderek popüler oluyor. Hem bölgemizde hem Türkiye'de bu yetiştirme sisteminin giderek artacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.



